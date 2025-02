FDI, aperta con Grosseto città la stagione congressuale. Luca Vitale confermato presidente circolo

Eletto all’unanimità presidente del circolo, Luca Vitale e rinnovato il direttivo

Grosseto: Si è aperta stamattina, con il congresso comunale cittadino di Grosseto, nel quale è stato eletto presidente del circolo comunale di “Marco Butelli”, il coordinatore uscente Luca Vitale, la stagione congressuale di Fratelli d’Italia in provincia di Grosseto. Stagione che vedrà coinvolti durante il mese di febbraio e parte quello di marzo i 16 circoli del partito della Meloni radicati nel territorio provinciale.





“I congressi comunali di Fratelli d'Italia – dicono i parlamentari grossetani Simona Petrucci e Fabrizio Rossi e l’europarlamentare Francesco Torselli - rappresentano un momento importantissimo e fondamentale nella vita politica, ma anche civile e di crescita per il nostro partito. Sono occasioni di confronto, dibattito e rinnovamento, dove gli iscritti esprimono le proprie idee ed eleggono i propri rappresentanti politici. Pertanto, i congressi comunali, oggi più che mai, sono un momento naturale e fondamentale per la crescita e il rafforzamento territoriale di Fratelli d’Italia in provincia. Nel contempo sono anche strumento utile a valorizzare tutta l’esperienza, la preparazione e la competenza dirigenziale che la nostra base degli iscritti è in grado di fornire a tutta la comunità. Fratelli d’Italia ha donne e uomini preparati, pronti ad affrontare le prossime sfide che ci vedranno sempre più protagonisti”.

“Sarà la partecipazione attiva, come quella che si è tenuta oggi a Grosseto – commenta il presidente provinciale Luca Minucci - la nostra chiave di volta per proseguire nella crescita sui territori e costruire il futuro con il quale il nostro partito sarà pronto nel dare risposte concrete alle esigenze di cittadini, famiglie e imprese. Infatti, è proprio dalla base e quindi dai circoli comunali, che parte quel sano confronto e dibattito per affrontare le sfide che ci attendono, a partire dalle prossime elezioni regionali che ci vedranno tra gli attori protagonisti per contendere la Toscana”.

All’assise grossetana erano presenti per un saluto il presidente e il direttore di Confesercenti Grosseto, Giovanni Caso e Andrea Biondi, il segretario provinciale della Cisl, Simone Gobbi, i rappresentanti delle forze politiche del centrodestra e delle liste civiche.

Per la Lega il neo commissario provinciale Andrea Maule, per Forza Italia, con il vice segretario provinciale Alessandro Ulmi, per Nuovo Orizzonte Civico il presidente Claudio Pacella, per Nuovo Millennio il presidente Riccardo Paolini per la lista civica Vivarelli Colonna sindaco Andrea Vasellini e il presidente del consiglio comunale Fausto Turbanti. In apertura congressuale è stato proiettato anche il video-saluto da parte del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Ha tenuto la presidenza dell’assemblea del circolo comunale di Grosseto, l’europarlamentare fiorentino Francesco Torselli, che in passato è stato, tra il 2020 e 2021, anche commissario straordinario di FDI in provincia di Grosseto. Inoltre, presenti l’assessore comunale Erika Vanelli, il presidente provinciale di Gioventù Nazionale Grosseto, Lorenzo Lauretano e numerosi amministratori locali provenienti dalla provincia.

Questo il nuovo direttivo: Luca Vitale (presidente). Componenti: Maria Cristina Rampiconi, Giusy Ariu, Giacomo Picchi, Franco Rossi, Daniele Terzi, Filippo Alilla, Lorenzo Rossi, Filippo Bartalucci, Marco Morgantini, Lorenzo Molinu.