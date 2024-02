Cultura Favola Teatrale 'Gino il Re': Incanto per Tutte le Età 13 febbraio 2024

LA PALESTRA DELLE MERAVIGLIE, TEATRO PER RAGAZZI E FAMIGLIE Bibbona: Domenica 18 febbraio "Gino il Re", una favola per tutte le età Torna anche quest'anno La Palestra delle Meraviglie, la rassegna di teatro per bambini, ragazzi e famiglie, promossa dal Comune di Bibbona in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo al teatro La Palestra. Tre spettacoli domenicali, a partire dal 18 febbraio. "Gino e il Re" è il primo titolo in cartellone: una favola contemporanea per le famiglie, piace ai grandi e incanta i più piccoli. Un eclettico saltimbanco racconterà la fiaba del povero Re Gino che, rimasto l'unico abitante del suo regno, deve imparare a far tutto da solo… Re Gino sta molto bene da solo… forse! Ma quando sembra che tutto sia volto al termine…un finale a sorpresa ribalta la vita del bizzarro Re Gino, e come in tutte le fiabe… "Vissero felici e contenti". Il teatro di parola, il teatro fisico, il circo, le illustrazioni sono i linguaggi che vengo utilizzati dai due artisti in scena per accompagnare gli spettatori alla scoperta dell'affascinante mondo del nostro Re Gino. Di e con Francesco Dendi e Edoardo Nardin; drammaturgia Francesco Dendi; maschere, oggetti di scena e costumi Edoardo Nardin. Produzione Factory TAC/La Gualchiera. Età consigliata: per tutte le età Biglietti: posto unico adulti 5 euro, posto unico bambini 3 euro. I biglietti possono essere acquistati direttamente presso il teatro a partire da un'ora prima dell'inizio dello spettacolo. Info: tel 0586/672238 dal lunedì al venerdì ore 9 - 12. I prossimi appuntamenti in programma sono "La ciambella addormentata nel forno" (3 marzo, età consigliata 5-12 anni) e "Cappuccetto Rosso" (17 marzo, età consigliata dai 4 ai 10 anni). Sono in programma anche una serie di spettacoli mattutini riservati alle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria.



