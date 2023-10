Fattoria La Maliosa premiata dal Movimento Turismo del Vino

Due riconoscimenti, a livello regionale e nazionale, alla volontà e capacità di tutelare e preservare il territorio.



Saturnia: In occasione della celebrazione dei 30 anni del Movimento Turismo del Vino, Fattoria La Maliosa ha ricevuto due riconoscimenti per la propria attività in ambito enoturistico: uno a livello regionale e uno a livello nazionale.

L’azienda di Saturnia, in Maremma, fondata e guidata da Antonella Manuli, è stata premiata dal Movimento Turismo del Vino Toscana nella categoria “Cantina di rilevanza paesaggistica e/o naturalistica”, durante la cerimonia dedicata alla Regione Toscana, che si è svola lo scorso 19 ottobre a Firenze a Palazzo Vecchio.

E non finisce qui. L’azienda agricola maremmana ha ricevuto un importante riconoscimento anche a livello nazionale, sempre da Movimento Turismo del Vino, assegnato in seguito all’indagine dell’Osservatorio del turismo del vino, realizzato da MTV in collaborazione con Nomisma, che evidenzia proprio chi si è saputo distinguere per l’offerta di esperienze di enoturismo.

Fattoria La Maliosa è stata scelta tra le molte aziende considerate dall’Osservatorio Nomisma per “Rilevanza paesaggistica: custodia del territorio”.





“Sono molto orgogliosa ed emozionata per i due riconoscimenti ottenuti – commenta Antonella Manuli – che premiano quanto abbiamo realizzato in questi anni, proponendo esperienze che sappiano valorizzare le caratteristiche del territorio maremmano, del paesaggio e dell’ambiente nel quale vengono vissute. La tutela del nostro territorio è un punto cardine del progetto di Fattoria La Maliosa e vederla premiata sia in Toscana, sia a livello nazionale dal Movimento Turismo del Vino ci rende veramente felici”.

Le attività di enoturismo proposte da Fattoria La Maliosa sono cresciute negli ultimi anni, attraverso una proposta variegata di iniziative che permettono agli ospiti di vivere la Maremma, di conoscere il territorio e di imparare a tutelarlo.

Fattoria La Maliosa

Fattoria La Maliosa è un’azienda agricola che si estende su circa 170 ettari in Maremma toscana collinare a pochi chilometri dai Borghi storici di Montemerano, Pitigliano e Saturnia con le sue rinomate terme. Fondata da Antonella Manuli ha una produzione artigianale di vini naturali e olio di oliva extravergine bio. L’azienda si basa, grazie alle competenze e all’impegno della sua fondatrice, su un progetto importante di sostenibilità e di protezione del territorio, di scelte di qualità, di bellezza e salubrità ambientale. Questo percorso ha portato La Maliosa a ottenere la certificazione biologica fin dal 2010 e nel 2022 la certificazione SQNPI, “qualità sostenibile” con la Rete Rurale Nazionale. La viticoltura applica i principi del Metodo Corino TM, che realizza un insieme di processi agronomici innovativi per la produzione di uva da tavola e di vino. Il metodo privilegia la vitalità dei suoli, l’originalità dei prodotti, la salubrità dell’ambiente, dei produttori e dei consumatori.

Fattoria La Maliosa ha sviluppato un progetto di accoglienza e ospitalità all’aria aperta, offrendo diverse esperienze di enoturismo e oleoturismo, alla scoperta del territorio maremmano. Visite in vigna e negli uliveti, pic nic, degustazioni, esperienze di yoga, biking e trekking. Fiore all’occhiello la possibilità di vivere un’esperienza in vigna, al tramonto e sotto le stelle nelle StarsBOX©, dallo SkyDeck con vista a 360° sulla Maremma collinare e il mare dell’Argentario e dallo Scovaventi Deck, immerso in un vigneto di Sangiovese.