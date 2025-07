Fatti di Rosia, Barbara Stori (FDI): "Richiesta confronto pubblico con sindaco Gugliotti"

Sovicille: "Con riferimento alla grave aggressione avvenuta nei pressi del Circolo Arci di Rosia e di seguito alla presa di posizione pubblica del sindaco in riferimento alla nostra pubblica denuncia e richiesta di intervento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, si osserva quanto segue:

denunciare i fatti criminali e chiedere pubblicamente l’intervento dell’Autorità di P.S. non significa infondere paura e insicurezza ma fa parte della democrazia e del legittimo confronto pubblico, anche nel territorio del Comune di Sovicille. Invero, da parte del Sindaco che si ricorda essere l’Autorità locale di Pubblica Sicurezza, dichiarare che si tratta di una strumentalizzazione perché il crimine è circoscritto (evidentemente costui vive in altra dimensione) e che il fatto ha “una genesi del tutto particolare” ai più ignota, ci invita a chiedere al Sindaco Giuseppe Gugliotti un incontro pubblico da effettuarsi prima possibile, per dibattere sul fondamentale tema della sicurezza di cui egli è responsabile nel comune di Sovicille.

Chiediamo sin d’ora ospitalità ad una televisore locale per tale fine", conclude Barbara Stori, Coordinatore comunale FDI Sovicille.