Fasi nazionali: gli under 15 volano in semifinale

I biancorossi s’impongono ai quarti contro Rovigo e Fossano

Grosseto: Il Villa Croci Bsc Grosseto under 15 vince e convince ai quarti delle fasi nazionali. Nel weekend biancorossi, sul diamante di Torino, s’impongono 10-7 contro il Rovigo e 10-1 contro il Fossano. “Sono molto soddisfatto – commenta Daniele Secciani, manager del Villa Croci Bsc Grosseto under 15 -. I ragazzi sono stati sempre concentrati, dimostrandosi ancora una volta una squadra coesa. Ottimi sono stati i lanciatori della prima gara, Porto e Dragoni, ed eccezionali sono stati quelli del match successivo, Orlandini e Riccardo Risico. Bene anche in fase offensiva”.

Il prossimo appuntamento sarà il 16 settembre, con quattro gironi composti da quattro squadre ciascuno; Le squadre che si classificheranno al primo posto passeranno alle Final four.





