Fascia costiera: cominciate le operazioni di ripristino del geo-tubo a Macchiatonda

L’intervento da 200mila euro è stato interamente finanziato dalla Regione Toscana tramite il Documento operativo della fascia costiera



Capalbio: Sono cominciate le operazioni di ripristino del geo-tubo, grazie al finanziamento da 200mila euro della Regione Toscana previsto dal Documento operativo per il recupero e il riequilibrio della fascia costiera 2023, per il ristabilimento delle funzionalità del pennello, nella località di Macchiatonda.

“Questo intervento di manutenzione straordinaria - spiegano Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio, e Marzia Stefani, assessore con delega al Demanio - consentirà di combattere il problema dell'erosione in una delle zone più apprezzate del nostro litorale. Ringraziamo, quindi, la Regione per aver stanziato questi fondi, consapevoli che la tutela della nostra fascia costiera è uno dei compiti delle amministrazioni. Per questa ragione l’amministrazione sta provvedendo alla segnalazione di criticità che insistono su altri tratti dell’arenile, potendo così eventualmente accedere a ulteriori fondi".