Farmacie comunali riunite, presentato un bilancio virtuoso

Grosseto: Oggi l’assemblea delle Farmacie comunali riunite ha approvato il bilancio consuntivo 2024. Il risultato conseguito consacra Fcr come una delle società più virtuose operanti all’interno del tessuto economico locale.

L’utile prima delle imposte conseguito è di un milione e 518mila 273 euro con un aumento rispetto al 2023 di ben 146mila 735 euro. Gli indicatori di redditività ci raccontano di un’azienda solida e performante con un Roe netto al 35,44% e un Roi del 37%. Il valore della produzione cresce ancora e quest'anno si registra un totale di 14 milioni e 274mila 163 euro.

Nel 2024 si registrano entrate per 479mila euro e i possessori di Carta fedeltà brandizzata Farmacie comunali di Grosseto attivi nei sei mesi sono oltre 8mila.

La customer sodisfaction svolta su intervista telefonica nel 2024 ci regala risposte importanti. Alla richiesta di soddisfazione sul servizio della nostra Comunale 3 H24 il 60% dei clienti ritiene di essere molto soddisfatto e il 34% di essere abbastanza soddisfatto.

Rispetto al servizio di consegna domiciliare l’89% ritiene di essere molto soddisfatto. Alla domanda sulla soddisfazione del servizio infermieristico a domicilio si dichiara molto soddisfatto il 75% e un intervistato su 4 ritiene di essere abbastanza soddisfatto. Alla richiesta di soddisfazione sul servizio di farmacie comunali il 24% ha attribuito un voto pari a 10, il 23% ha attribuito un voto pari a 9, il 42% ha attribuito un voto pari a 8, l’8% ha attribuito un voto pari a 7 e il 3% ha attribuito un voto pari a 6.

Ma i valori importanti sono quelli intermedi: pensiamo alle attività sociali e di prevenzioni messe in campo da Farmacie. Le giornate di prevenzione al tumore al seno gratuite in collaborazione con Lilt Grosseto; le giornate gratuite di misurazione del colesterolo; la giornata a favore dell’idratazione corporea dove sono stati omaggiati tutti i clienti con bottiglie da mezzo litro di acqua; gli sconti sulle vendite libere che a più riprese hanno permesso di acquistare a prezzi competitive parafarmaci per un totale di 251mila euro nel 2024. Importanti le iniziative anche legate al Natale festeggiato con i piccoli a favore della prevenzione delle carie dentali; la consegna domiciliare gratuita e il servizio infermieristico a domicilio; il mantenimento del dispensario a Batignano che grava sul bilancio di farmacie con un -59mila euro e il mantenimento del servizio notturno presso la farmacia di via dei Mille. Attivi sono anche i servizi di ricarica mensa scolastica, prenotazione Cup e attivazione tessera sanitaria.

L’azienda si è quindi dimostrata, in questi ultimi anni, all’altezza delle sfide che il mercato le ha posto, da quella della gestione della pandemia a quella relativa all’introduzione di nuove attività importanti per la preservazione della salute pubblica, come la somministrazione dei vaccini.

Nel corso del 2024, Farmacie comunali riunite ha erogato benefit ai dipendenti per 48mila euro che vanno a sommarsi ai premi di risultato, per oltre 12mila euro, vantando il valore del buono pasto di sette euro. Per Farmacie i collaboratori sono il valore principale da valorizzare e sul quale investire.

L’intenzione dell’azienda è quella di affrontare il futuro e le sue sfide, coniugando princìpi imprenditoriali con quelli prettamente sociosanitari. Un futuro che si presenta sempre più insidioso soprattutto per la mancanza di una progettualità attiva da svolgere con la Asl che invece vede la sottrazione di risorse dalla farmaceutica territoriale.

“Massima soddisfazione – spiega l’amministratore delegato Renato De Falco - per i risultati raggiunti nel 2024. Ringrazio il dottor Giulio Tambelli in quanto l’anno che salutiamo è stato gestito all’insegna della sua presidenza. Un ringraziamento, infine, va come sempre a tutti i dipendenti e al loro prezioso impegno”.

Soddisfatto il sindaco del capoluogo, Antonfrancesco Vivarelli Colonna. “Farmacie comunali riunite – sottolinea il primo cittadino – porta dinanzi alla cittadinanza un bilancio ancora una volta molto solido, frutto di un lavoro svolto con massima professionalità da un gruppo che si distingue per efficienza e attenzione ai cittadini. I servizi erogati – prosegue il sindaco – sono numerosi e tutti di alto livello, questo fa di Fcr una realtà tra le più apprezzate del settore a livello nazionale”.

Il Consiglio di amministrazione di Farmacie comunali riunite, composto da Renato De Falco (amministratore delegato), Paolo Lecci (vicepresidente facente funzioni del presidente), Maria Cristina Rampiconi (consigliere) e Simona Laing (consigliere e direttore di azienda) vuole congratularsi con tutti i dipendenti e i partner esterni per l’impegno dimostrato. In tal senso l’assemblea di oggi, su proposta del Consiglio di amministrazione, ha approvato un premio produzione a tutti i dipendenti di Farmacie comunali riunite.

Nella foto, da sx a dx, Simona Laing, Renato De Falco, Paolo Lecci, Antonfrancesco Vivarelli Colonna