Farmacie Comunali Riunite, il presidente Leonardo Lazzerini saluta. Nostro video

Grosseto: Dopo 6 anni e due mandati consecutivi, il 28 aprile, si concluderà la presidenza del Consiglio di amministrazione di Farmacie Comunali Riunite Spa, guidate dal 2017 dal presidente Leonardo Lazzerini, dall'amministratore delegato Renato De Falco e dalla direttrice Simona Laing.



A fronte di ciò, questa mattina la Sala del Consiglio comunale ha ospitato una conferenza stampa – che ha visto la partecipazione del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, del presidente Leonardo Lazzerini e dell'avv. Roberto Baccheschi – allo scopo di tracciare un bilancio del percorso fatto e lanciare uno sguardo alle sfide del prossimo futuro.





La società si conferma solida e un punto di riferimento per i nostri cittadini, sia in termini qualitativi che quantitativi. I servizi offerti al cittadino sono stati intensificati e innovati. Tra questi: la consegna domiciliare dei farmaci, i vaccini presso la farmacia 3 di via dei Mille, l’avvio del servizio infermieristico a domicilio e in sede, l’ECG (elettrocardiogramma) a domicilio per le fasce più deboli e l’avvio della cabina estetica presso la farmacia 7 del centro commerciale Maremà. Servizi questi che hanno contribuito a rafforzare il rapporto fiduciario fra la Farmacia e l'intera città.

Numerose inoltre, nel corso del mandato, le sfide che Farmacie Comunali Spa ha saputo cogliere sia in relazione allo spostamento di alcune sedi, come nel caso della farmacia n 4 di via Inghilterra, sia in riferimento all'apertura di nuovi punti vendita, tra cui quello della farmacia al centro commerciale Maremà. Inoltre, sono state rinnovate, con interventi di ristrutturazione le farmacie di viale Enrico De Nicola, di via dei Mille e quella di via Oberdan. A breve sarà oggetto di interventi anche la farmacia di via Emilia.





Ma l'impegno non si limita solo alle parti murarie: Farmacie Spa ha voluto intraprendere un percorso ecosostenibile attraverso il contenimento della plastica, smettendo di diffondere bustine gratuitamente e introducendo una borsa di cotone a marchio farmacie. Infine, in termini di risorse umane, l'azienda ha manifestato il proprio impegno con l'assunzione di oltre 10 nuovi farmacisti a tempo indeterminato. Una corsa inarrestabile che ha prodotto numeri importanti. Farmacie Comunali di Grosseto chiudono il 2022 con un utile netto di oltre un milione di euro. Un annata come si sul dire proficua, frutto di un percorso di crescita continua. FCR chiude con un valore della produzione 2022 di euro 13.863.947 da un 2021 di € 13.146.234, un utile netto 2022 di € 1.101.137 dal 2021 di € 799.033, vanta un ROE (tra gli indici di redditività del capitale aziendale) che passa da un 2021 di 47,04% a un 2022 di 55,17% a una reddittività dell’11,41%.

“Risultati che parlano da soli e che testimoniano il grande impegno che il Consiglio di amministrazione ha saputo portare avanti in un periodo difficile, come quello pandemico, unico nella storia dell'ultimo secolo – commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – Tanti i passi in avanti compiuti dalla nostra partecipata. Tra questi nuove infrastrutture, il riposizionamento di una nuova farmacia, l'aumento dell'organico, la fornitura di nuovi servizi al cittadino, anche a domicilio . Un' evoluzione importante che si sintetizza in un concetto tipicamente imprenditoriale di aumento cospicuo degli utili”.

Grande soddisfazione anche da parte del presidente Lazzerini: “Un risultato di cui essere orgogliosi, frutto di un lavoro di squadra anche con la parte privata – aggiunge il presidente – Abbiamo delle riserve importanti e chiuderemo anche con un premio di 15 mila euro per i nostri dipendenti, figure essenziali per l'impresa. Spero di aver assorbito il compito a pieno e auguro un buon lavoro a chi verrà in un secondo momento”.

A concludere il giro di interventi è stato l'avv. Roberto Baccheschi, coordinatore della lista civica Vivarelli Colonna Sindaco di cui Lazzerini è espressione. “La figura del presidente dimostra ancora una volta il valore politico di una lista civica, capace di riunire persone qualificate e con un curriculum spendibile importante – conclude l'avvocato”.