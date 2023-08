Farmacie comunali: Firmato l’integrativo aziendale

Micci (Filcams), Mancinelli (Fisascat) e Oueslati (Uiltucs): «aumenta il valore dei buoni pasti e viene riconosciuto un premio di produttività diviso tra fatturato totale, di negozio e individuale»



Grosseto: Sottoscritto da Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e Farmacie Comunali di Grosseto l’accordo integrativo aziendale 2023/2025. «L’importante risultato – sottolineano Andrea Ferretti (Filcams), Massimo Mancinelli (Fisascat) e Dorsaf Oueslati (Uiltucs) - è giunto ad esito di un lungo percorso di dialettica sindacale caratterizzato da una serie di incontri e da varie proposte presentate sia dalla parte sindacale sia dalla parte datoriale, in clima di confronto disteso che ha permesso di trovare il giusto equilibrio tra gli obiettivi dell'azienda e gli interessi dei lavoratori.

È stato riconosciuto sia un aumento del valore dei buoni pasto sia una modifica sulle modalità di riconoscimento della loro concessione a vantaggio del personale, per cui è stato previsto anche un premio di risultato che sarà suddiviso in tre parti: aziendale, individuale e a farmacia; il primo in relazione all’utile netto generato dall’azienda; il secondo sulla base del miglioramento delle vendite effettuate da ogni lavoratore ed il terzo in relazione ad obiettivi di miglioramento di risultato. Le parte sindacale e la parte datoriale si sono inoltre accordate per incontrarsi almeno due volte l’anno e in casi di richiesta di una delle due parti, con l’intento di ampliare i diritti di informazione in merito a: prospettive di sviluppo dei servizi con particolare riferimento ai programmi di investimento e ai piani di sviluppo ed incremento delle attività aziendali; periodi relativi alla consistenza ed ai contenuti della formazione professionale, sia per i corsi organizzati all’interno che all’esterno dell’Azienda; processi di miglioramento ed innovazione organizzativa, se incidenti sulla qualità e quantità dell’occupazione e sulla mobilità dei lavoratori. È stato inoltre concordato che, su richiesta di una delle due parti si terranno incontri consultivi sull’ andamento economico dell’Azienda, strategie di sviluppo ed investimenti; qualità del servizio pubblico; organico, composizione qualitativa, quantitativa e inquadramento professionale; lavoro straordinario e supplementare.

Infine, la parte sindacale e la parte datoriale si sono inoltre accordate per effettuare incontri, periodici o a richiesta di una delle due parti, per confrontarsi e discutere in relazione allo stato di applicazione del D.lgs 81/08 e per la 0definizione di interventi comuni per la corretta applicazione dello stesso. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Toscana sono molto soddisfatte sia per il risultato raggiunto sia per i nuovi rapporti instaurati con la dirigenza che, dopo tanto tempo, tornano ad essere improntati al dialogo; tutto questo ha anche permesso ai lavoratori di ottenere degli importanti riconoscimenti di natura economica. Le organizzazioni sindacali, per il tramite dei propri rappresentanti provinciali, si augurano di proseguire in questo percorso di sano confronto con la parte datoriale».