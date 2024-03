Farmacie Comunali di Grosseto lancia la Linea di solari “I Love Maremma”

Grosseto: Le Farmacie Comunali di Grosseto hanno annunciato questa mattina con una conferenza stampa il lancio della loro nuova linea di solari, “I Love Maremma”, ispirata alla bellezza e all'autenticità di questa terra unica.



Una vasta gamma di prodotti solari creata con ingredienti biologici e rispettosi dell'ambiente, che offre una protezione efficace e naturale contro i danni del sole. I solari “I Love Maremma” rispettano, infatti, rigorosi standard di naturalità, con indici che variano dal 62.2% al 78.7%, garantendo una protezione efficace per ogni tipo di pelle.

Ogni prodotto della linea, frutto della collaborazione con l’azienda pisana Verde Vita Srl, è arricchito con oli biologici di fico d’india e girasole, estratti biologici di albicocca, calendula e carota, pantenolo e glutatione, offrendo una combinazione unica di idratazione e protezione.

Ma la dedizione delle Farmacie Comunali va oltre la protezione solare. La linea “I love Maremma” non solo offre una protezione di alta qualità, ma contribuisce anche a sostenere la prevenzione oncologica. Per ogni prodotto acquistato della stessa linea, infatti, saranno devoluti 50 centesimi alla Lilt di Grosseto per la lotta al melanoma.

“Sono estremamente orgoglioso del lancio della nuova linea di solari da parte delle Farmacie Comunali di Grosseto – commenta il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Questa iniziativa non solo evidenzia l'attenzione per la bellezza e l'autenticità della nostra amata Maremma, ma dimostra anche un forte impegno sociale nel supporto alla lotta contro il melanoma. La collaborazione con la Lilt di Grosseto è un gesto di grande generosità e solidarietà, che va oltre il semplice commercio di prodotti. Complimenti alle Farmacie Comunali di Grosseto per questo progetto innovativo e significativo per la nostra comunità”.

Il presidente e la direttrice delle Farmacie Comunali, Giulio Tambelli e Simona Laing esprimono viva soddisfazione: “Siamo fieri di collaborare nuovamente a fianco della Lilt di Grosseto con una nuova importante iniziativa, che va ad aggiungersi a quella già realizzata lo scorso ottobre per la prevenzione del tumore alla mammella, durante la quale oltre 70 donne si sono sottoposte a screening. Ci teniamo, inoltre, a ringraziare l'Amministrazione Vivarelli Colonna per il costante supporto e per averci scelto come main sponsor della 'Settimana della salute', l'iniziativa organizzata dal Comune di Grosseto che avrà un'importante risonanza sia a livello regionale che nazionale”.

“La Lilt Aps-Ets di Grosseto ringrazia Farmacie Comunali e l'Amministrazione per l'attenzione che continuano a dimostrare verso la nostra associazione da anni impegnata nella prevenzione oncologica, arma fondamentale nella lotta al tumore – dichiara il presidente della Lilt provinciale Renzo Giannoni –. La loro generosità e il loro impegno contribuiscono in modo significativo alla realizzazione dei nostri obiettivi, consentendo di offrire un supporto sempre più ampio e efficace alla comunità grossetana”.

La responsabile del coordinamento provinciale della Lilt Barbara Bricca ha, infine, reso noti alcuni dati : “In Italia il tumore della pelle è il terzo tumore più frequente al di sotto dei 50 anni. Nel 2023 sono state stimate circa 12.700 nuove diagnosi, di cui 7.000 tra gli uomini e 5.700 tra le donne. Attualmente il melanoma è il tumore percentualmente più in crescita: 8% rispetto ad altri che sono invece in regressione come ad esempio quello al fegato che ha una percentuale pari al 2% e quello allo stomaco pari all'1,4%. Se riconosciuto e curato in tempo ha però alte percentuali di sopravvivenza (parliamo dell'85-89%). La prevenzione parte da una corretta educazione a stili di vita sani che di fatto sono la prima barriera di protezione della quale possiamo avvalerci per difenderci dal tumore. Per questo le creme solari e i prodotti per la cura della pelle sono un efficace aiuto per i rischi derivanti dall'esposizione della pelle ai raggi del sole”.