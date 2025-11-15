Fap Acli Grosseto sostiene Lilt APS-ETS

Le due associazioni insieme per la prevenzione

Grosseto: Consolidando un rapporto che dal 2022 lega le due Associazioni, Fap (federazione anziani pensionati ) Acli di Grosseto oggi sostiene la Lilt di Grosseto con una donazione economica per l'acquisto di un software che va a completare le funzionalità del mammografo, strumento fondamentale per la prevenzione del tumore al seno.

Con soddisfazione Il Segretario della Fap Acli Anna Maria Mascagni, insieme al Direttore Lilt Barbara Bricca e all'Ing. Cristiano Brocchi , ha verificato l'avvenuta installazione e collaudo del software .

La mammografia è un esame radiografico che utilizza i raggi X a bassa dose per individuare precocemente tumori al seno, anche quando non sono ancora palpabili. È raccomandata come screening per tutte le donne a partire dai 40 anni con cadenza annuale e dai 50 anni con cadenza biennale tenendo conto non solo dell'età ma anche del profilo di rischio legato a familiarità e può essere richiesta anche prima, in presenza di fattori di rischio specifici. L'esame prevede la compressione del seno tra due piastre per alcuni secondi, il che può causare un fastidio momentaneo, ma è essenziale per ottenere immagini nitide.

L'esame mammografico è importante per:

- una diagnosi precoce che permette di individuare tumori in fase iniziale, quando sono ancora piccoli e le possibilità di cura sono ottimali;

- l'identificazione di lesioni in quanto può rilevare anomalie come noduli non palpabili, microcalcificazioni o distorsioni strutturali;

- la riduzione mortalità in conseguenza di una esecuzione regolare dell'esame.

Per iscrizioni o informazioni rivolgersi alla segreteria Lilt Grosseto telefonando al numero 0564-453261 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00.

Seguici su internet www.liltgrosseto.it