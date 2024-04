Fanciulli (PD) su Tirrenica: “Che fine hanno fatto le promesse del Ministro Matteo Salvini

Monica Fanciulli (PD) interviene sulla Tirrenica: “Che fine hanno fatto le promesse del Ministro Matteo Salvini sull’inizio dei lavori nel 2025?



Grosseto: “Per la Tirrenica solo chiacchiere e distintivo. Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno tradito la Maremma e preso in giro i cittadini non mantenendo fede all’impegno preso con la comunità locale. – attacca Monica Fanciulli, membro della segreteria provinciale del Partito Democratico con delega alle Infrastrutture – E pensare che solo pochi mesi fa, a dicembre 2023, il Ministro delle infrastrutture Salvini aveva promesso l’inizio dei lavori nel 2025. Ma la dura realtà è ben diversa visto che per questa importante arteria non c’è traccia di un euro nel nuovo Contratto di Programma Mit-Anas 2021 -2025 approvato nei giorni scorsi dal Cipess, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile."



“Abbiamo il diritto di sapere che cosa è successo nel frattempo per passare da una promessa così importante al nulla. – prosegue Monica Fanciulli – Abbiamo il diritto di pretendere delle spiegazioni da parte del Ministro Salvini”. “La provincia di Grosseto non può continuare a contare le vittime senza fare nulla, – aggiunge Monica Fanciulli – serve una mobilitazione di tutte le forze politiche locali, e come Partito Democratico porteremo avanti una battaglia serrata affinché il Governo trovi una soluzione, perché il Corridoio Tirrenico è l’emergenza delle emergenze, un’infrastruttura fondamentale per la sicurezza e per l'economia, nel presente e nel futuro della Maremma".