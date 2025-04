Grosseto: Un pomeriggio all’insegna della creatività e della scoperta attende famiglie e bambini sabato 26 aprile alle ore 17 con “Family Lab: ritratti di animali al museo”, l’iniziativa promossa da Promocultura in collaborazione con Odeon Studio. L’appuntamento, parte del ciclo Family Lab, propone un’esperienza originale che unisce arte e natura in un laboratorio di disegno dal vero pensato per coinvolgere grandi e piccini.

Il punto di ritrovo sarà il Polo culturale Le Clarisse, da cui il gruppo si sposterà al Museo di storia naturale della Maremma. Qui i partecipanti potranno osservare gli animali esposti nei loro habitat ricostruiti e cimentarsi nella realizzazione di ritratti, esplorando forme, dettagli e caratteristiche del mondo animale attraverso il disegno. Un’attività che stimola l’osservazione, la manualità e l’immaginazione, offrendo un’occasione di condivisione creativa per le famiglie.

La partecipazione ha un costo di 6 euro per ogni bambino e 4 euro per gli accompagnatori. La prenotazione è obbligatoria. Per ulteriori informazioni o per iscriversi, è possibile contattare il numero 0564 488066 oppure scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com.