Falsi messaggi SMS, l’Azienda mette in guardia su possibili numeri truffa

19 maggio 2025

170

Grosseto: L'Azienda USL Toscana Sud Est informa che alcuni dipendenti e alcuni utenti hanno segnalato di aver ricevuto sui propri telefonini un messaggio SMS in cui, a nome di fantomatici “uffici USl” si invita a chiamare un determinato numero di telefono. Tale recapito telefonico non appartiene all'Azienda USL Toscana Sud Est e potrebbe invece trattarsi di falsi numeri truffa attivati al fine di sottrarre denaro ai soggetti che malauguratamente dovessero contattarli. Pertanto, si esorta la popolazione a non rispondere a tali messaggi e a non effettuare chiamate ai numeri riportati, in quanto non riconducibili alla Asl stessa. Seguici



