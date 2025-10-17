Meteo come sarà il tempo sabato 18 ottobre in Toscana e provincia di Grosseto
Falsi messaggi SMS, l’Asl Tse invita all’attenzione su possibili numeri truffa
Grosseto: L'Azienda USL Toscana sud est informa che è stata segnalata la ricezione sui cellulari di un messaggio SMS in cui, a nome di fantomatici “uffici CUUP” si invita a chiamare un determinato numero di telefono. Tale recapito telefonico non appartiene all'Azienda USL Toscana sud est e potrebbe invece trattarsi di falsi numeri truffa attivati al fine di sottrarre denaro ai soggetti che malauguratamente dovessero contattarli
Pertanto, si esorta la popolazione a non rispondere a tali messaggi e a non effettuare chiamate ai numeri riportati, in quanto non riconducibili alla Asl stessa.