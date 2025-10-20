Gruppi opposizione: “Sosteniamo lo sport per tutti: la proposta per estendere la convenzione della Farmacia Comunale”
Fai la differenza sul nostro territorio: Diventa Socio Sostenitore della Croce Rossa Costa d'Argento!
Con la tua tessera, supporti concretamente gli interventi di soccorso, l'assistenza sociale e l'acquisto di nuove attrezzature per la nostra comunità.
Orbetello: Perché diventare Socio Sostenitore della Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d'Argento?
Perché il tuo supporto si trasforma immediatamente in aiuto concreto per il nostro territorio. Sottoscrivendo la tessera, contribuisci a sostenere una delle più importanti organizzazioni umanitarie del mondo, proprio qui, a casa tua.
Il tuo aiuto è fondamentale per:
- Potenziare i mezzi di soccorso: Aiutaci a mantenere efficienti e ad ammodernare le nostre ambulanze e i veicoli speciali.
- Sostenere l'assistenza locale: Supporta i nostri interventi di assistenza sociale e umanitaria per le persone più vulnerabili della comunità.
- Innovare le attrezzature: Contribuisci alla manutenzione e al rinnovo delle apparecchiature elettromedicali che usiamo ogni giorno per salvare vite.
Come e Dove Sottoscrivere la Tessera
Puoi unirti a noi e ritirare la tua tessera molto facilmente.
- Quando: Tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 12:00.
- Dove: Presso l’ufficio della Sig.ra Piera Casalini.
- Indirizzo: Piano terra della palazzina in Via Gioberti 16/18 Orbetello.
Hai bisogno di più informazioni? Non esitare a contattarci ai nostri indirizzi e-mail:
Sostieni chi è sempre al fianco di chi ha bisogno. Con un piccolo gesto, puoi fare una grande differenza.