Salute Fai la differenza sul nostro territorio: Diventa Socio Sostenitore della Croce Rossa Costa d'Argento! 20 ottobre 2025

20 ottobre 2025 175

175 Stampa

Redazione

Con la tua tessera, supporti concretamente gli interventi di soccorso, l'assistenza sociale e l'acquisto di nuove attrezzature per la nostra comunità. Orbetello: Perché diventare Socio Sostenitore della Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d'Argento? Perché il tuo supporto si trasforma immediatamente in aiuto concreto per il nostro territorio. Sottoscrivendo la tessera, contribuisci a sostenere una delle più importanti organizzazioni umanitarie del mondo, proprio qui, a casa tua. Il tuo aiuto è fondamentale per: Potenziare i mezzi di soccorso: Aiutaci a mantenere efficienti e ad ammodernare le nostre ambulanze e i veicoli speciali.

Aiutaci a mantenere efficienti e ad ammodernare le nostre ambulanze e i veicoli speciali. Sostenere l'assistenza locale: Supporta i nostri interventi di assistenza sociale e umanitaria per le persone più vulnerabili della comunità.

Supporta i nostri interventi di assistenza sociale e umanitaria per le persone più vulnerabili della comunità. Innovare le attrezzature: Contribuisci alla manutenzione e al rinnovo delle apparecchiature elettromedicali che usiamo ogni giorno per salvare vite. Come e Dove Sottoscrivere la Tessera Puoi unirti a noi e ritirare la tua tessera molto facilmente. Quando: Tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 12:00.

Tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 12:00. Dove: Presso l’ufficio della Sig.ra Piera Casalini.

Presso l’ufficio della Sig.ra Piera Casalini. Indirizzo: Piano terra della palazzina in Via Gioberti 16/18 Orbetello. Hai bisogno di più informazioni? Non esitare a contattarci ai nostri indirizzi e-mail: costadargento@cri.it

michele.casalini@cri.it Sostieni chi è sempre al fianco di chi ha bisogno. Con un piccolo gesto, puoi fare una grande differenza. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Salute Fai la differenza sul nostro territorio: Diventa Socio Sostenitore della Croce Rossa Costa d'Argento! Fai la differenza sul nostro territorio: Diventa Socio Sostenitore della Croce Rossa Costa d'Argento! 2025-10-20T17:30:00+02:00 296 it Con la tua tessera, supporti concretamente gli interventi di soccorso, l'assistenza sociale e l'acquisto di nuove attrezzature per la nostra comunità. PT1M /media/images/CRI-croce-rossa-italiana-9.jpg /media/images/thumbs/x600-CRI-croce-rossa-italiana-9.jpg Maremma News Orbetello, Mon, 20 Oct 2025 17:30:00 GMT