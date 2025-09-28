Fai il tuo orto con Aurelia: una settimana dedicata ai più piccoli

Dal 29 settembre al 5 ottobre al Centro commerciale Aurelia Antica laboratori, gioco e natura per scoprire il mondo dell’orto

Grosseto: Il Centro commerciale Aurelia Antica apre le porte alla natura con l’iniziativa “Fai il tuo orto con Aurelia”, in programma da lunedì 29 settembre a domenica 5 ottobre. Una settimana pensata per i bambini e le loro famiglie, che avranno l’occasione di scoprire i segreti della coltivazione, avvicinandosi in modo divertente al mondo dell’orto.

I laboratori si svolgeranno dal lunedì al sabato, dalle ore 16 alle 20, e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Un appuntamento speciale è previsto per sabato 4 e domenica 5 ottobre, quando – presentando uno scontrino di almeno 20 euro (esclusa la ristorazione) – sarà possibile ricevere in omaggio una piantina aromatica, fino a esaurimento scorte.

«Con questa iniziativa – dichiara la direzione dell’Aurelia Antica – vogliamo offrire alle famiglie un’esperienza educativa e allo stesso tempo divertente, capace di avvicinare i più piccoli alla natura e ai suoi ritmi. Crediamo che momenti come questo siano importanti per costruire valori di sostenibilità, rispetto e condivisione».

L’evento si inserisce nel calendario delle attività di Aurelia Antica, il programma che porta nel centro commerciale appuntamenti pensati per tutta la comunità, con l’obiettivo di unire shopping, socialità e crescita culturale.



