Faenzi a Travison: "Scarlino ha bisogno di chi dice la verità"

Scarlino: «Nessuno ha fatto riferimento alla sua persona - dichiara Monica Faenzi, candidato sindaco Scarlino Futura -, non capisco perché Travison si senta tirata in ballo dalle mie parole. Più volte, già dieci anni fa, proprio con Travison mi sono trovata personalmente a parlare della frequente commistione-sovrapposizione dei ruoli tra soggetto controllore e soggetti controllati alla zona industriale del Casone, problema che proprio Travison conosceva meglio di me, avendo delle aziende nell'indotto di quell'area. Perché oggi lo nega in un comunicato stampa? Ho ancora i messaggi di quando gridava allo scandalo perché l'ex sindaco Maurizio Bizzarri era andato a lavorare per Mansi. Forse se ne è dimenticata, oppure in questi cinque anni ha cambiato idea? Travison dovrebbe sapere anche che mi piace dire come stanno le cose apertamente, non ho paura, come più volte ho dimostrato nel corso della mia carriera politica votando anche contro il mio stesso partito quando serviva, penso al caso della legge Fornero. Non solo: come politica indipendente, con tanta esperienza alle spalle, e anche come libera cittadina, so riconoscere un progetto di centrosinistra che mi piace, così come faccio con il buon operato del centrodestra. Capisco che sia difficile comprenderlo quando, come Travison ci ha abituati in questi cinque anni, si fa del chiacchiericcio la propria arma principale, dividendo invece di includere. E facendo giochetti di prestigio, come quando presentò la sua candidatura a sindaco da civica, e – appena eletta – prese la tessera della Lega. Evidentemente è abituata a questo modo di fare, scarsamente corretto e trasparente. Per me non è così: io mi sono presentata da indipendente e tale rimarrò, anzi questa è stata una delle condizioni che ho messo subito in chiaro quando ho preso la decisione di candidarmi alla carica di sindaco di Scarlino. Ribadisco infine l'importanza di riunire il centrodestra in una coalizione compatta (civici, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega), aspetto trascurato in questi anni dal sindaco uscente: è un'esigenza, non certo strumentale, di cui sono estremamente convinta e garanzia di buon governo e stabilità. Di questo mi farò personalmente carico, a dimostrazione che non c'è livore nel mio operato ma solo una gran voglia di fare il bene di Scarlino. Vedo inoltre che Travison sente l'urgenza di rispondere a una mia dichiarazione espressa a una cena, mi chiedo perché non abbia avuto la stessa urgenza nel rispondere al mio invito pubblico a partecipare a un confronto davanti ai cittadini per spiegare di persona una volta per tutte quali siano le nostre posizioni su tanti argomenti che ritornano in questa campagna elettorale: il rapporto con i partiti, gli equilibri del complesso rapporto controllore-controllato alla zona industriale, la mancanza di coinvolgimento della popolazione nella scelta del futuro da dare all'area dell'ex inceneritore di Scarlino. Forse il sindaco uscente non si sente così apprezzata come sostiene? Forse il suo problema non siamo noi, come vuole far credere, ma è ciò che lei non ha fatto in questi cinque anni?»