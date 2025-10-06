Facendo beneficenza Artemare Club ha vinto una cena deliziosa all’agriturismo Oliveta

Orbetello: Artemare Club nel marzo scorso partecipando ad un importante evento di beneficenza con 180 persone al noto ristorante La Vecchia Maremma sull’Aurelia, per i ragazzi diversamente abili de “L’Orto Giusto”, con ottimo cibo tante bevande e musica stupenda, ha vinto durante l’asta dei numeri acquistati grazie alla fortuna di Sabrina Nieto, donna che veste il blazer dell’associazione, una cena all’agriturismo l’Oliveta vicino ad Albinia.

Nei giorni scorsi il comandante Daniele Busetto con Sabrina Nieto hanno così visitato la splendida struttura dell’Oliveta conoscendo i giovani e cortesi titolari e cenato con deliziose portate con bella gente intorno. L’Agriturismo Oliveta si trova in una delle belle parti in piano della Maremma offre anche accurata ospitalità in camere doppie e triple, è possibile consumare la prima colazione o usufruire del servizio di mezza pensione e ci si può andare anche solo per un aperitivo o per assaggiare la sua cucina fatta di prodotti km. 0, pasta fatta in casa e verdure del suo orto. Una bella piscina e un grande parcheggio completano la struttura che ha anche a disposizione degli ospiti le e-Byke per lunghe biciclettate nei dintorni, il 1 novembre prossimo sarà una delle mete dei tours delle donne e uomini che partecipano alle uscite autunnali di cicloturismo della Casa del Ciclo di Orbetello.



