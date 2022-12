“Facciamoli diventare grandi”: torna la campagna di raccolta fondi Telethon

l’11, 17 e 18 dicembre anche nelle piazze della toscana saranno presenti i cuori di cioccolato telethon per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare per vedere dove sono distribuiti i banchetti visitate

https://www.telethon.it/partecipa/eventi/siamo-in-piazza-con-tutto-il-cuore

Firenze: Si parte domenica 11 dicembre, in prima serata su Rai 1, con la puntata dedicata “NaTale e Quale Speciale Telethon”, condotta da Carlo Conti. A chiudere la trentatreesima edizione della maratona sarà Amadeus il 18 dicembre, con la puntata di “Soliti Ignoti – Il Ritorno, Speciale Telethon” in prima serata su Rai 1.

Sarà possibile sostenere la ricerca Telethon cercando uno dei banchetti presenti in oltre 3.000 piazze in tutta Italia: i Cuori di cioccolato saranno distribuiti dai volontari di Fondazione Telethon, Uildm, Avis, Anffas, Unpli, Azione Cattolica e presso le edicole di SI.NA.GI aderenti. Le piazze in cui saranno presenti i volontari saranno disponibili sul sito https://www.telethon.it/partecipa/eventi/siamo-in-piazza-con-tutto-il-cuore Fino al 31 dicembre sarà possibile donare chiamando da rete fissa o inviando un sms al numero solidale 45510.