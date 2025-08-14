Fabrizio Rossi (FdI): “Cordoglio per la scomparsa di Loris Petri”

Grosseto: “Apprendo con profonda tristezza la notizia della scomparsa di Loris Petri, già sindaco di Civitella Paganico e figura di grande rilievo nella vita politica e amministrativa della nostra provincia. Petri, che aveva circa novant’anni, è stato un amministratore locale di lunghissimo corso, distinguendosi per dedizione, impegno e spirito di servizio verso la sua comunità. La sua esperienza politica lo ha visto per più mandati ricoprire la carica di sindaco di Civitella Paganico tra gli anni novanta e duemila. Alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato, esprimo le mie più sincere e sentite condoglianze. La sua scomparsa lascia un vuoto importante nella nostra comunità e in quanti hanno avuto modo di apprezzarne le qualità umane e il forte senso delle istituzioni”. Così Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia.