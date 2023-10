Cronaca Fabrizio Fabiani, della polizia municipale del comune di Cinigiano va in pensione 27 ottobre 2023

Cinigiano: Va in pensione l'assistente scelto Fabrizio Fabiani, dopo molti anni di servizio per la polizia municipale del Comune di Cinigiano. Oggi i saluti e le congratulazioni della sindaca Romina e del responsabile della polizia municipale Lorenzo Meloni, che ringraziano Fabiani per l'operato prestato durante gli anni di servizio. Il posto di istruttore di vigilanza è stato immediatamente ricoperto con l'assunzione dell'agente Valentina Maffei. Alla neoassunta il caloroso benvenuto e i migliori auguri per un proficuo lavoro da parte della sindaca e di Meloni. Nella foto da sinistra Meloni, Sani, Maffei, Fabiani





