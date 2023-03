Fabio Jakobsen vince la seconda tappa della Tirreno-Adriatico

Filippo Ganna difende la Maglia Azzurra



Follonica: Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step) ha vinto la seconda tappa della Tirreno-Adriatico Crédit Agricole, la Camaiore-Follonica di 210 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) e Fernando Gaviria Rendon (Movistar Team). Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) conserva la Maglia Azzurra di leader della Classifica Generale.





Una tappa mossa e articolata specialmente nella seconda parte. Partenza da Camaiore e attraverso Montemagno si raggiunge prima Pisa e poi il Livornese per abbandonare la parte completamente pianeggiante e salire a Castellina Marittima dove proseguendo verso sud si attraversano Riparbella e Canneto. Una volta terminato il lungo tratto che segue, prevalentemente in discesa, si entra nel circuito finale di circa 22 km caratterizzato dal brevissimo strappo “dell’Impostino” da ripetere due volte.







Al termine di uno sprint serratissimo Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step) conquista la quarantesima vittoria in carriera, la prima sul suolo italiano. Il velocista olandese ha beffato al fotofinish Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) e Fernando Gaviria (Movistar Team), che aveva giocato d'anticipo partendo ai 250 metri prima di essere risucchiato proprio in dirittura d'arrivo. Non ci sono cambiamenti in classifica generale con Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) che conserva la Maglia Azzurra con 28" su Lennard Kämna (Bora - Hansgrohe) e 31" sulla Maglia Bianca Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers). Stefano Gandin (Team Corratec) è la prima Maglia Verde della 'Corsa dei Due Mari'.

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa Fabio Jakobsen ha dichiarato: "Sapevo di essere veloce ma Fernando (Gaviria) ha provato ad anticipare. Io e Jasper Philipsen ci siamo subito accodati. Non ero sicuro di aver vinto. Ci sono tante volate che si decidono sulla linea del traguardo in questi giorni. E' bello aver raggiunto quota 40 vittorie da professionista. Non ho iniziato la stagione come avrei voluto ma la mia condizione adesso è buona. C'è voluto un po' di tempo prima di festeggiare dopo l'arrivo. Ho sentito i miei direttori sportivi gioire all'auricolare prima, lì ero sicuro di avercela fatta. E' bello vincere, specialmente in una grande corsa come la Tirreno-Adriatico. Dopo la caduta a Le Samyn di settimana scorsa ho avuto dei problemi al ginocchio, facevo fatica anche a salire le scale. Quella di oggi è la mia prima vittoria in Italia, qualcosa di speciale dato che mi chiamo Fabio in onore di Fabio Casartelli. Ricordo che durante il Tour de France ho conosciuto i suoi genitori durante il memorial al Portet d'Aspet, un momento davvero toccante. La vittoria di oggi è un po' anche sua".





La Maglia Azzurra Filippo Ganna, subito dopo l'arrivo, ha detto: "E' stata una bella corsa anche grazie al bel tempo che ci ha accompagnati rispetto a ieri. Sull'ultimo strappetto siamo rimasti davanti e attenti. Spero di difendere la Maglia Azzurra anche domani. Non vado alle corse per allenarmi. Ero molto concentrato oggi, allo stesso tempo volevo prendere meno rischi possibile. Sono rimasto fuori dalla mischia nel finale, così come i nostri uomini di classifica. Spero di uscire dalla Tirreno-Adriatico al top della forma per le classiche e per il Giro d'Italia".





RISULTATO PROVVISORIO

1 - Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step) - 210 km in 5h06'33"

2 - Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) s.t.

3 - Fernando Gaviria Rendon (Movistar Team) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 - Filippo Ganna (Ineos Grenadiers)

2 - Lennard Kämna (Bora - Hansgrohe) a 28"

3 - Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) a 31"

LE MAGLIE

Le maglie di leader della 58esima Tirreno-Adriatico Crédit Agricole sono prodotte con tessuti SITIP e disegnate da SPORTFUL

Maglia Azzurra, leader della Classifica Generale, sponsorizzata ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo - Filippo Ganna (Ineos Grenadiers)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata madeinitaly.gov.it - Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), indossata da Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step)

Maglia Verde, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Trenitalia - Stefano Gandin (Team Corratec)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nati dopo il 01/01/1998, sponsorizzata Crédit Agricole - Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers)





