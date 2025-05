Fabio di Gennaro chiude la rassegna Scriabin Concert Series

Grosseto: Sabato 3 maggio alle 17.30 al Polo Le Clarisse l’ultimo appuntamento stagionale della rassegna “Scriabin Concert Series”.

L’ospite che si esibirà in questa occasione è Fabio di Gennaro, che presenterà un repertorio che comprende musiche di Haydn, Chopin, Liszt, Scriabin e Rachmaninov. L’appuntamento dell’associazione musicale Scriabin, presieduta dal maestro Antonio Di Cristofano, è organizzato in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura. L’ingresso è 10 euro (ridotto 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e ridotto speciale 5 euro per gli alunni dell’Istituto musicale comunale Palmiero Giannetti) e comprende la visita al Museo Luzzetti. È possibile accedere al museo con il biglietto anche nei giorni seguenti al concerto. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 351 4397974.

Fabio Di Gennaro ha origini baresi e inizia giovanissimo lo studio del pianoforte. A quindici anni consegue il diploma di laurea con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore negli studi di Alta formazione artistica e musicale con il maestro Iannone.

Vince molti premi in concorsi nazionali e internazionali come l’“Amigdala” di Catania, il “Leopoldo Mugnone” di Caserta, il concorso "Euterpe” di Corato e il concorso “Giulio Rospigliosi” di Lamporecchio, inoltre ha tenuto recital, principalmente da solista in svariate città come Città del Messico, Lèon e Anversa. Ha conseguito il diploma annuale di alto perfezionamento all’Accademia musicale pescarese e frequentato masterclass con pianisti del calibro di Bruno Canino, Alessandro Deljavan e Aquiles Delle Vigne. Oltre alla carriera pianistica, Di Gennaro è laureato in filosofia all’ateneo barese e è organizzatore e promotore della rassegna “Kronos, appunti e sguardi per leggere i tempi” e “Kronos Piano Festival”. È docente di discipline musicali nella scuola secondaria di primo grado, e dell’accademia musicale World Music School. Attualmente frequenta il biennio di alto perfezionamento in musica da camera al conservatorio Verdi di Milano.