Fabio Cenni confermato presidente Assohotel Confesercenti Toscana

Firenze: Fabio Cenni è stato confermato presidente regionale Assohotel per la Toscana, l'associazione degli albergatori di Confesercenti. L'elezione è avvenuta durante l'assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche.

Cenni, 49 anni, titolare di un albergo a Montecatini, accoglie il rinnovo dell’incarico con onore e con immutato senso di responsabilità.

“Ringrazio i colleghi toscani per la fiducia rinnovata. È per me un onore - ha dichiarato - continuare a ricoprire il ruolo di presidente regionale di Assohotel Confesercenti. Il nuovo mandato non sarà facile. Ci attendono sfide legate a contesti che cambiano rapidamente: la concorrenza internazionale, i cambiamenti climatici, le crisi economiche, le trasformazioni della domanda turistica. Ma io credo fermamente che abbiamo gli strumenti, la passione, la competenza per farcela, se restiamo uniti, se scegliamo la qualità, se lavoriamo con visione. Il mio impegno come presidente sarà di essere al fianco dei miei colleghi ascoltandoli per portare le loro istanze, promuovere il dialogo, tenere alta la dignità e la professionalità delle strutture ricettive toscane”.