Fabia Maramotti per Triathlon Grosseto al Gran Galà del Triathlon Internazionale

Grosseto: Fabia Maramotti, triatleta tesserata con la Triathlon Grosseto e di origine reggiana, prenderà parte il 10 marzo al Gran Galà del Triathlon previsto il prossimo venerdì 10 marzo a Milano alla presenza del presidente della Federazione Italiana Triathlon Riccardo Giubilei, del direttore di SportWeek Pier Bergonzi per la premiazione di atleti professionisti e non solo.



Fabia può vantare di innumerevoli trionfi iridati, come l'ultimo suo grande successo, il podio per l'Ironman World Championship a Kona, nelle Hawaii. Abbiamo raggiunto Fabia al telefono mentre si allena fra le colline della Maremma Toscana e ci fa sapere che «sono entusiasta di questa nomination che ho ricevuto e che tutto il mio percorso sportivo sarà sottoposto ad una giuria di esperti che valuterà le competenze e i risultati raggiunti. Ci saranno anche altre atlete forti con molti traguardi raggiunti ma già essere ad una cena di gala di questo calibro, assieme a tanti atleti professionisti è meraviglioso. Quando si segue una passione non bisogna considerare gli sforzi perché lo si fa con piacere per raggiungere obiettivi prefissati. Certamente non è facile dividere il tempo fra lavoro, allenamenti, visite sportive, test biomeccanici, incontri con gli sponsor e vita privata, ma trovata la giusta combinazione e con una buona dose di organizzazione si riesce a fare tutto ciò che si vuole. Basta volerlo. Sono molto contenta perché sono circondata da persone meravigliose come i miei sponsor e il mio coach Mikael Eriksson».

Abbiamo raggiunto anche il presidente della Triathlon Grosseto, Riccardo Casini, al quale abbiamo rubato due battute «siamo onorati nell'avere un'atleta come Fabia, per noi è un vanto sportivo, la sua preparazione e dedizione è oltre ogni livello, va al di là della normale passione che ognuno di noi ci mette, la sua è vera dedizione. La nostra società quest'anno ha il piacere di aver tesserato anche Alessio Rispoli, che ha gareggiato alla World Triathlon Championship Series ad Abu Dhabi ma è stato sfortunato, si è dovuto ritirare a seguito di una foratura alla ruota della biciletta. Considero la nostra società un grande gruppo di sportivi e amatori, lo facciamo per passione e per stare insieme.»

I traguardi di Fabia nei prossimi mesi saranno l'Ironman di Klagenfurt-Austria, e molti altri. Tutta la società e gli amici fa un grande augurio a Fabia per questo ennesimo traguardo e vi invitiamo a seguire la diretta sul sito di gazzetta.it e fare il tifo per lei.

[in foto Fabia Maramotti e Michelangelo Biondi]