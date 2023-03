Attualità Fabbricato Ex Garibaldi: continuano i lavori 3 marzo 2023

3 marzo 2023 120

120 Stampa



Redazione Approvati dalla giunta comunale i nuovi lavori per il fabbricato "Ex Garibaldi" in Via Mameli a Grosseto.

Grosseto: Grazie ai fondi stanziati dall'Unione Europea, nell'ambito del PNRR, sarà possibile continuare la riqualificazione dell'edificio storico che, negli anni 80, aveva subito il crollo di una sua parte. Il progetto di rivitalizzazione, iniziato qualche anno fa, aveva subito un rallentamento a causa di un consolidamento strutturale che ha impattato per alcune centinaia di migliaia di euro; adesso i lavori possono proseguire. Attualmente è in atto la realizzazione dello spazio polivalente destinato alle attività ricreative e ai servizi igienici. In un secondo momento l'attenzione si concentrerà sulla ristrutturazione del secondo piano e delle sistemazioni esterne del giardino. "Teniamo molto alla riqualificazione di questo edificio - commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Ginanneschi - abbiamo scelto di investire in questo progetto per dare un nuovo volto ed una nuova utilità ad un immobile storico che riteniamo abbia una grande potenzialità." Gli interventi andranno a concludersi nei prossimi tre anni. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Fabbricato Ex Garibaldi: continuano i lavori Fabbricato Ex Garibaldi: continuano i lavori 2023-03-03T16:09:00+01:00 205 it Fabbricato Ex Garibaldi: continuano i lavori. Approvati dalla giunta comunale i nuovi lavori per il fabbricato "Ex Garibaldi" in Via Mameli a Grosseto. PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2018/10/05/20181005163829-d2d27644.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2018/10/05/20181005163829-d2d27644.jpg Maremma News Grosseto, Fri, 03 Mar 2023 16:09:00 GMT