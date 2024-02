Attualità F.A.R. MAREMMA Scarl: conclusa la procedura di aumento di capitale sociale 7 febbraio 2024

7 febbraio 2024 325

Stampa

Redazione

Lo scorso 25 gennaio si è conclusa la fase di aumento di Capitale Sociale di F.A.R. Maremma, iniziata il 25 gennaio 2019 durante l’Assemblea dei Soci tenuta dal notaio Filippo Abbate.

Grosseto: L’operazione di allargamento della Compagine Sociale ha dato la possibilità di diventare soci, dopo l’approvazione del Consiglio di Amministrazione, a quanti ne facessero richiesta e, contemporaneamente, ha consentito ai già soci di acquistare ulteriori quote di Capitale. Nel corso della procedura, il Comune di Castiglione della Pescaia ed il Comune di Semproniano, già soci, hanno rinnovato la loro fiducia nell’operato di FA.R. Maremma, mentre il Comune di Sorano, il Comune di Santa Fiora, il Caseificio Sociale di Manciano, la Cooperativa San Leopoldo e le Terme di Saturnia sono divenuti nuovi soci. Nel 2023, in occasione della presentazione da parte della società della Strategia di Sviluppo Locale PSP - CSR 2023-2027 e della Strategia di Sviluppo Locale FEAMPA 2021-2027 che comprendono anche i territori dell’Isola d’Elba, ambedue approvate dagli uffici competenti della Regione Toscana, sono entrati a far parte della Compagine Sociale il Comune di Campo nell’Elba, il Comune di Capraia Isola ed il Comune di Marciana. Infine, prima della conclusione della procedura è divenuto socio il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano.

