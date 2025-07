EYOF: seconda apparizione in azzurro per Bartolini

Venerdì 25 luglio il portacolori dell'Atletica Grosseto Banca Tema in gara nella finale del lancio del disco al Festival Olimpico della Gioventù Europea

Grosseto: E' in programma per la mattinata di venerdì 25 luglio, l'inizio della gara è previsto per le ore 9:55, la finale diretta del Lancio del Disco degli EYOF di Skopje, il Festival Olimpico della Gioventù Europea che vedrà la seconda apparizione con la nazionale italiana di Mattia Bartolini (nelle foto di Grana/Fidal).

Il portacolori dell'Atletica Grosseto Banca Tema, tra i 28 azzurrini dell'atletica convocati dal CONI, si presenterà sulla pedana del National Stadium Todor Proeski con il quinto accredito tra gli iscritti. La gara si preannuncia di altissimo livello con ben sei atleti che nel corso della stagione sono stati capaci di scagliare il disco da 1.5kg oltre i 60m: presente a Skopje lo spagnolo Hugo Casanas, a marzo arrivato a un grandissimo 64.51m, poi il tedesco Matti Sosna (63.48m), fratello minore del già titolato Mika, l'ucraino Yehor Lapa (62.74m) e il polacco Szymon Zajac (61.35). A sorpresa assente il britannico Stumpenhunsen (62.36m), in quanto la Gran Bretagna non prende parte alle gare di atletica di questi EYOF, con il grossetano che, insieme al lettone Tomas Samauskis (60.25m), è tra i pretendenti per le posizioni altissime della classifica.





Bartolini (nelle foto di Grana/Fidal), 17 anni ancora da compiere, quest'anno è arrivato a lanciare fino a 61.01m, per un totale di 5 gare terminate con misure sopra i 60m che hanno reso l'Allievo di Francesco Angius il secondo italiano di sempre con il disco da 1.5kg.

In Macedonia del Nord, in tutti i 15 sport previsti, saranno impegnati un totale di 116 atleti italiani nella manifestazione che da oltre 30 anni rappresenta il più grande evento multisportivo europeo dedicato ai giovani atleti dai 14 ai 18 anni. Il Festival, che si svolge sotto l'egida dei Comitati Olimpici Europei e che vedrà la prossima edizione nel 2027 a Lignano Sabbiadoro, offre ai giovani atleti il primo assaggio di olimpismo e consente loro di acquisire un'esperienza preziosa in vista di future competizioni nel percorso verso i Giochi Olimpici.

Sarà possibile seguire integralmente la rassegna in diretta streaming sulla piattaforma eoctv.org.