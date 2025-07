Ex Ilva, Grande soddisfazione anche da parte del sindaco di Follonica

Follonica: “La Regione ci trova pronti. Con la conferma dell’arrivo di questi finanziamenti si sblocca finalmente una fase importante per il futuro di Follonica. Possiamo adesso passare alla progettazione esecutiva e all’attuazione concreta delle opere e lo faremo nel più breve tempo possibile: questo soprattutto grazie anche al grande lavoro fatto in questo intenso anno dalla nostra amministrazione, che ci permetterà di accelerare ulteriormente i tempi della rigenerazione dell’ex Ilva in linea con il master plan presentato in Regione e ai cittadini. Si tratta di un passo decisivo verso una ex Ilva rigenerata nelle funzioni, nel rispetto delle nuove direttive europee su ambiente e sostenibilità. Questo farà di Follonica un caso unico e un esempio a livello regionale e non solo", così il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani.

Il sindaco ha inoltre voluto ringraziare gli uffici comunali per l’impegno profuso finora, senza dimenticare il contributo degli ex amministratori: “La base progettuale avviata in passato sarà ora aggiornata e rilanciata, come promesso nei numerosi incontri pubblici dell’Urban Center voluti dalla giunta Buoncristiani, l’ultimo proprio incentrato sull’ex Ilva. Ora guardiamo avanti, con uno sguardo concreto e responsabile verso la città del futuro.”