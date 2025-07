ex Ilva, FDI Follonica: "riqualificazione storica. Risultato di impegno concreto dell'Amministrazione di centrodestra"

Follonica: "Lo stanziamento di oltre 10 milioni di euro per la riqualificazione dell'area ex Ilva rappresenta un traguardo storico per la città di Follonica. Un risultato concreto del lavoro portato avanti con serietà e determinazione dalla nostra amministrazione comunale, guidata dal centrodestra". Così il circolo di FDI Follonica alla notizia della concessione del finanziamento da parte della Regione Toscana.

“Esprimiamo grande soddisfazione per questo importante finanziamento che arriva alla città – prosegue FDI - di cui oltre 7,6 milioni provenienti dalla Regione Toscana attraverso i fondi FESR e circa 2,7 milioni stanziati dal Comune, a dimostrazione di quanto sia fondamentale avere un'amministrazione attenta, preparata e capace di progettare, per intercettare risorse fondamentali per il rilancio della città”.

"Fin dal nostro insediamento - dicono dal circolo di FDI - abbiamo indicato la rigenerazione dell'ex Ilva come uno degli obiettivi strategici del nostro mandato: un'area che per troppo tempo è rimasta ferma. Oggi, grazie al lavoro sinergico della giunta e degli uffici comunali, possiamo finalmente passare dalla fase delle parole a quella dei fatti, con la progettazione esecutiva e l'attuazione concreta di un intervento che restituirà alla città un luogo centrale".

"Vogliamo che l'ex Ilva diventi un vero polo integrato nel tessuto urbano e pensato per tutti i cittadini. Un esempio di rigenerazione urbana moderna, sostenibile e accessibile. È questa la direzione indicata nel masterplan presentato e condiviso con la cittadinanza. Fratelli d'Italia continuerà a lavorare con responsabilità e visione, al fianco del sindaco Buoncristiani e della giunta, affinché ogni euro stanziato si traduca in un beneficio reale per Follonica", termina il circolo Fratelli d'Italia Follonica.