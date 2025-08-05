Ex Gkn, Puccetti eletto presidente del Consorzio industriale. Soddisfazione di Giani

Firenze: Soddisfazione del presidente della Regione Eugenio Giani per la nomina dell'imprenditore Andrea Puccetti a presidente del Consorzio industriale della Piana fiorentina. Il Consorzio - approvato dalla Regione Toscana con legge del dicembre 2024 per gestire la reindustrializzazione dell'area ex Gkn a Campi Bisenzio - vede tra i propri associati la Regione (70% delle quote), la Città Metropolitana di Firenze (10%) ed i Comuni di Campi Bisenzio (8%), Sesto Fiorentino (8%) e Calenzano (4%). Oggi il Consorzio ha eletto il proprio presidente e la scelta è ricaduta su Andrea Puccetti, imprenditore residente a Sesto Fiorentino che opera a Campi Bisenzio e che ha già maturato esperienza nell'economia partecipata tramite il cda di Sviluppo Toscana, di cui è membro.

"Puccetti è persona competente, che conosce bene l'economia e il territorio- ha detto Giani - avrà il compito di dare, attraverso il Consorzio, un nuovo sbocco, una nuova prospettiva, all'area ex Gkn cercando tramite approfondimenti, ricerca e start up nuovi sviluppi industriali nel settore della sostenibilità ambientale. Grazie all'intervento del Consorzio confidiamo possa trovare soluzione la crisi degli ex lavoratori della Gkn e del suo indotto, uno dei più grandi e complessi problemi sociali che la Piana fiorentina abbia vissuto". "A Puccetti - conclude Giani - i nostri più sinceri auguri di buon lavoro".