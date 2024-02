Evento: "Trentennale Immobiliare, la situazione illustrata da Luca Vitale esperto del settore

Grosseto: Sabato 17 Febbraio 2024, presso il Polo Culturale Le Clarisse, a Grosseto, in Via Vinzaglio 27, si terrà un evento per ripercorrere i 30 anni sia del settore immobiliare che dell' attività nel settore immobiliare di Luca Vitale e dei suoi brand immobiliari.



"Fin dalla sua fondazione avvenuta il 17 febbraio 1994 - spiega Luca Vitale, - il gruppo ha costantemente operato nel settore immobiliare e nei servizi correlati, iniziando da Grosseto e radicandosi, e espandendosi verso nuovi mercati. Oggi, il gruppo, "Multibrand" si è distinto per il miglioramento dei servizi per la clientela, la valorizzazione della figura dell'agente immobiliare e dei professionisti del settore, oltre alla promozione della responsabilità sociale e alla realizzazione di progetti di sostenibilità ambientale.

"Abbiamo sempre compreso l'importanza di un settore immobiliare responsabile nel realizzare i sogni e le esigenze delle famiglie", afferma Luca Vitale. "Abbiamo agevolato la compravendita di immobili di vario tipo, contribuendo al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie e sostenendo lo sviluppo sostenibile delle aziende. Il nostro impegno ha generato ricchezza a livello locale e nazionale, promuovendo la crescita economica e la creazione di occupazione."

"Il nostro lavoro ha avuto un impatto positivo sull'occupazione locale e lo sviluppo economico. Abbiamo sostenuto e promosso progetti edilizi e il miglioramento delle competenze professionali in genere, e abbiamo lavorato anche a livello politico per promuovere lo sviluppo sostenibile dei settori turistico e immobiliare, migliorando l'offerta di servizi e preservando l'ambiente. Nella nostra storia, al fianco di operatori del settore, abbiamo promosso progetti innovativi di bioedilizia e bioarchitettura, integrando soluzioni per il risparmio energetico, la mobilità sostenibile e la tutela del paesaggio, per uno sviluppo equilibrato e rispettoso dell'ambiente. Grazie alle nostre soluzioni informatiche avanzate, abbiamo esteso, poi, le nostre attività a livello internazionale, contribuendo allo sviluppo del settore immobiliare e alla intermediazione di hotel, e immobili di lusso, ampliando i nostri orizzonti in paesi come gli USA, il Regno Unito, gli Emirati Arabi Uniti e l'Oriente", conclude Vitale.





Il programma dettagliato dell'evento:

18.00 - 19.00: Festeggiamenti per il trentennale;

19.00 - 19.40: Visita guidata alla collezione Luzzetti e mostra del giornalista e scrittore "Luciano Bianciardi: sulla luna non c’è niente";

19.40 - 20.30: Buffet serale;

20.30 - 22.00: Concerto nella Chiesa dei Bigi.