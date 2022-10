Evento solidale con l'Associazione "Amici di Zanzibar"

Grosseto: L'Associazione Amici di Zanzibar e del Mondo ODV è un'associazione regolarmente registrata in Italia e a Zanzibar e Tanzania che, fin dalla sua nascita nel 2012 grazie all’impegno di un gruppo di sostenitori privati, ha sempre operato con lo scopo di attuare attività a sostegno di progetti umanitari ed iniziative di cooperazione internazionale:

costruzione di pozzi (2016/2017);

fornitura macchinari per il piccolo ospedale locale: sterilizzatrice, macchina per analisi, apparecchi per la misurazione della pressione e della glicemia, ecografo, defibrillatore e centrifuga per analisi siero sangue e urine. La consegna dei macchinari viene sempre accompagnata dalla formazione del personale locale che opera nell’ospedale ed inoltre l’associazione si occupa anche della fornitura annuale dei medicinali e dei ricambi per le apparecchiature mediche;

riqualificazione della scuola governativa che ci ha ospitato inizialmente (2015/2019) fino ad arrivare al 2020, anno in cui ci siamo trasferiti in un altro edificio (causa mancanza spazi) riqualificando la nuova sede concessa dal comune di Kiwengwa alla nostra associazione in uso gratuito e a tempo indeterminato.





«Il nostro nuovo asilo e scuola materna - spiegano dall'associazione - accoglie bambini dai 18 mesi ai 4 anni e lavora seguendo progetti di educazione di indirizzo, prevenzione igiene sanitaria e dentale, educazione ambientale.

Abbiamo inoltre integrato ed esteso il nostro progetto educativo inserendo in modo graduale i bambini disabili; abbiamo iniziato con i bambini sordomuti supportati da un’insegnante qualificata diplomata in lingua dei segni e labiale per arrivare a bambini con disabilità cognitive e motorie gravi seguiti da una fisioterapista e due aiuti alle autonomie.

Questi sono i nostri progetti principali ma negli anni ci siamo dedicati a molte altre iniziative come la fornitura abbigliamento, beni alimentari e materiale scolastico all’Orfanotrofio pubblico e ai villaggi più poveri; l'invio di aiuti umanitari in Senegal, Siria, Madagascar, Zambia e Tanzania ma anche in Italia, a Grosseto dove ha sede l’Associazione abbiamo sostenuto diverse associazioni che si occupano di migranti, ragazze madri e altre categorie deboli (indigenti, senzatetto…); la distribuzione alimentare a Zanzibar durante il periodo COVID.

Abbiamo fatto molte cose ma molti altri progetti sono in corso e speriamo di poterli realizzare nel minor tempo possibile.

Primo progetto fra tutti: Ampliamento dei servizi sanitari con l’apertura di un poliambulatorio che sorgerà a fianco del piccolo ospedale esistente a seguito della riqualificazione di uno stabile ottenuto in concessione gratuita per 25 anni. Il nuovo centro medico prevede un punto ostetrico, un ambulatorio di ginecologia, un ambulatorio dentistico ed una foresteria per i volontari dell’associazione.

Secondo progetto: Ampliamento servizio diurno per 10 bambini diversamente abili che abbiamo in una classe 4 sordomuti, e 6 bambini con gravi disabilità motorie e cognitive, il servizio è in funzione con 1 insegnante lingua dei segni, labiale , logopedia e di sostegno, una fisioterapista e 3 aiuti alle autonomie, il progetto mira attraverso la collaborazione dei genitori a superare le difficoltà nella gestione in famiglia e ad avviare un'inclusione nella comunità.

Oltre a garantire uno stile di vita più dignitoso a molte famiglie riusciamo con le nostre attività ad alimentare l’indotto economico sull’isola facendo lavorare 16 persone tra insegnanti ed aiuti nella scuola e utilizzando manodopera locale per tutti i lavori di riqualificazione degli edifici, per i mobili, per le divise scolastiche e per i gadget che offriamo in cambio di contributi nei mercatini solidali».





L'Associazione ha in programma un'evento il 14 ottobre a partire dalle 18:00 presso il circolo Arci Korakanè in Via Ugo Bassi 62 a Grosseto, con Apericena per farsi conoscere.

Per prenotare n. 3933098863 e al n. 3281235223.