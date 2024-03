Evento conclusivo del progetto “La ludoteca itinerante”

Grosseto: Si conclude alla Sala Eden domenica 17 marzo con un evento extralarge, il progetto di BANDUS! APS che ha animato e attivato le frazioni della nostra città da Ottobre a Marzo. Il Progetto “LA LUDOTECA ITINERANTE”, realizzato con il contributo del Comune di Grosseto attraverso il bando aperto agli enti del Terzo Settore, ha coinvolto fra novembre e marzo le frazioni con diversi appuntamenti e portato i giochi del “LUDOBUS della Maremma” nelle loro piazze.







L’evento finale non sarà molto diverso dagli altri incontri, ma molto più grande: nello scenario della Sala EDEN, per decine di anni tempio del divertimento della nostra città, si potrà giocare con oltre 60 giochi del LUDOBUS della Maremma, fare esperienza di gioco di ruolo, provare i giochi di miniature e provare molti giochi da tavolo. Saranno presenti giochi giganti in legno per sfogarsi e rompere il ghiaccio, giochi astratti in versione XL per giocare con altre persone a sfide a volte difficilissime. Giochi da lancio e giochi di abilità. Ci saranno i giochi popolari e della tradizione italiana ed europea, ma anche giochi antichi e mai visti prima. Per i bambini più piccoli viene allestito un apposito spazio con trottole di legno, costruzioni sghembe e molto altro.

L’evento è completamente gratuito ed è adatto a tutti nel senso più ampio della parola poiché il gioco ha la sua grande potenza nel mettere tutti sullo stesso piano. Quando si condivide una esperienza di gioco nessuno è escluso, nessuna differenza di età, di provenienza, religione, classe sociale. Nessuna differenza di abilità! I giochi di BANDUS! sono adatti a tutti, allo stesso momento!





L’intero progetto è stato coordinato e condiviso con altri enti del Terzo Settore e del volontariato con i quali collaboriamo da tempo. I partner di “BANDUS! APS” in questa occasione sono stati l’UICI (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) e l’AUSER che ci ospita da diversi anni nella propria sede in Via Inghilterra e col quale abbiamo condiviso progetti contro la ludopatia, isolamento sociale e invecchiamento attivo. Proprio in questo clima di inclusione e partecipazione, “LA LUDOTECA ITINERANTE” domenica 17 marzo si lega a stretto filo con un altro evento incredibile: “In GIOCO con PAPA’”, giornata di sensibilizzazione sulle tematiche dell’ADHD, ovvero la sindrome di iperattività e di altre forme di comportamento. L’evento si svolgerà contemporaneamente in altre città italiane (ad oggi sono almeno 20 le città partecipanti) e invita alla riflessione su queste tematiche che spesso si sottovalutano.

Per l’occasione arriveranno a Grosseto anche i vecchi amici di “La Tana dei Goblin Civita Castellana” dalla provincia di Viterbo con dimostrazioni di giochi di ruolo e miniature. Sarà presente anche l’associazione “Piombino Gioca” che gestirà il settore dei giochi da tavolo. Questo permetterà di avere una ampia panoramica dei vari aspetti del gioco e della direzione che esso sta prendendo.

BANDUS! vuole ringraziare, oltre al Comune di Grosseto, tutti coloro che hanno ospitato e permesso di realizzare “LA LUDOTECA ITINERANTE” e che ci hanno ospitato nei loro paesi e locali. Le parrocchie di Rispescia e Roselle; le Proloco di Marina, Batignano, Braccagni e Istia.





Vi aspettiamo tutti domenica 17 Marzo dalle ore 15.00 nella gloriosa Sala Eden, sulle mura di Grosseto. “LA LUDOTECA ITINERANTE” non avrebbe potuto terminare il suo viaggio in un luogo più prestigioso!

Per informazioni sulle attività di BANDUS: tel 3498355150 - info@bandus.it