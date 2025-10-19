Evento: "Accendiamo Ravi" il 26 ottobre

Gavorrano: Domenica 26 ottobre, nella cornice di Piazza Campori Dante a Ravi, a partire dalle ore 17:00 si terrà la prima edizione dell’evento “ACCENDIAMO RAVI”.

L’iniziativa, organizzata dal CCR Ravi, ha l’obiettivo di raccogliere i fondi per le luminarie natalizie, regalando una giornata di divertimento, convivialità e buon cibo, il tutto accompagnato dalla musica dal vivo di Vins (Vincenzo Iannelli).

Durante la giornata sarà possibile degustare le specialità preparate dalle quattro attività presenti nel paese: Gotti e Morsi, Passo Carraio, Ravi di Maremma, Unico Bar.

Tra le specialità, saranno servite trippa e vino rosso, panino con la porchetta, castagne e vin brûlé, dolci e prosecco, zonzelle e polenta fritta.