Eventi: tutto pronto per il 14° Concorso musicale Città di Scandicci

L’iniziativa è stata presentata a palazzo del Pegaso. Sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e del consigliere Fausto Merlotti

Firenze – Al Media center ‘Sassoli’ di palazzo del Pegaso è stato presentato il 14° Concorso Internazionale Musicale ‘Città di Scandicci’, in programma dall’11 al 18 maggio. Si tratta di una iniziativa di livello nazionale, che in questa edizione avrà come presidente di giuria Beppe Vessicchio, già apprezzato direttore d’orchestra in tante edizioni del Festival di Sanremo.

Il concorso si rivolge a musicisti provenienti da istituti comprensivi, scuole medie ad indirizzo musicale, licei musicali, scuole primarie, scuole con progetti musicali e scuole di musica.

All’incontro con gli organi d’informazione hanno preso parte il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il consigliere regionale Fausto Merlotti, la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni, il presidente della Filarmonica ‘Vincenzo Bellini’ Luciano Marino e il chitarrista, produttore e compositore Giuseppe Scarpato.

“Una città che si riempie di ragazze e di ragazzi che provengono da tutta Italia per dare vita ad una festa della musica – ha detto Antonio Mazzeo presidente del Consiglio regionale – ed investire in musica significa investire in cultura, in libertà. Ogni ragazzo che si avvicina alla musica cresce interiormente e si emoziona, un ringraziamento doveroso va al comune e agli organizzatori di questa festa della musica.”

“Ogni anno crescono il numero dei partecipanti e la qualità della proposta musicale – ha detto il consigliere regionale Fausto Merlotti – e come novità di questa edizione vorrei segnalare la presenza del direttore d’orchestra Beppe Vesicchio e del musicista Giuseppe Scarpato. Una iniziativa che anima la città, la riempie di giovani, danno una freschezza ed una vivacità ad una città molto impegnata nella cultura.”

“Stanno per arrivare in città questi giovani che amano e studiano la musica – ha detto la sindaca Claudia Sereni – e che trovano nella musica un elemento formativo fondamentale. In questi giorni i ragazzi si appropriano della città, ma si tratta di un’invasione pacifica.”

“Il primo concorso si è svolto nel 1985 ed è un’iniziativa che è sempre cresciuta nel tempo - ha detto Luciano Marino direttore della Filarmonica- e adesso siamo arrivati ai quattromila ragazzi inscritti al concorso, con la partecipazione di 125 istituti musicali da tutta Italia.”

“Sono venuto in città per un concerto con Edoardo Bennato – ha detto il musicista Giuseppe Scarpato - e poi è nata l’idea di allargare il concorso anche alla musica rock. Sono già duecento musicisti iscritti e il giorno dell’esibizione faremo un bel po’ di rumore, di vera musica rock.”

Il concorso si rivolge a musicisti provenienti da Istituti Comprensivi, Scuole medie ad indirizzo musicale, Licei Musicali, Scuole Primarie, Scuole con Progetti Musicali e Scuole di Musica. Il concorso vuole essere un’occasione per valorizzare le molteplici realtà musicali presenti sul territorio italiano che quotidianamente contribuiscono alla crescita musicale di ragazzi e ragazze.

Il Concorso Musicale “Città di Scandicci” negli anni è diventato una realtà alla quale partecipare per conoscere, confrontarsi e scoprire il bello che ognuno di noi può creare con impegno e dedizione. Un Concorso animato da uno spirito di gioia e condivisione che caratterizza anche la città di Scandicci che lo ospita.