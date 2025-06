Eventi: Silva Gentilini esce con il suo nuovo romanzo "Le regole infrante"

Grosseto: Dopo il successo del romanzo ‘Le formiche non hanno le ali’ (Mondadori, 2017) con cui ha vinto il Premio nazionale Argentario, il Premio Città di Cattolica, il Premio internazionale Capalbio e il Premio Spoleto Art Festival, Silva Gentilini esce domani in tutte le librerie e Amazon, anche formato Kindle, con il suo nuovissimo romanzo ‘LE REGOLE INFRANTE’ (Piemme).





Orbetellana, editor di professione, Silva Gentilini ha lavorato come consulente story editor per Mediaset ed Endemol, occupandosi di fiction tv, e come giornalista freelance per le riviste Cosmopolitan e Moda. Ha pubblicato poesie e racconti con il poeta Roberto Roversi su ‘La Tartana degli influssi’ ed è stata inserita nella Lista d’Onore al premio dell’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. Scrittrice dallo stile inconfondibile e dalla grande personalità, anche in questa nuova storia affronta con coraggio le fragilità umane, indagando i protagonisti senza far loro sconti, ma sempre con empatia e comprensione. Perché la fragilità non è debolezza, ma l’unica forma di verità.

In un mondo claustrofobico che somiglia alla realtà più di quanto vorremmo ammettere, Silva Gentilini ambienta questa storia dove la protagonista Vinni perde tutto in un istante. La madre, la stabilità, l’adolescenza. Varca così le soglie di ‘Villa delle Rose’, la clinica. Candide pareti, stanze silenziose affacciate sul verde, odore di lavanda e disinfettante. Ma capisce presto che lì dentro, il dolore ha un nome, e spesso non è quello scritto sulla cartella.

E qui, tra corridoi muti e pazienti che sembrano ombre, Vinni incontra Bianca, creatura eterea e rotta, dipendente da un amore che ha il sapore dell’ultima ancora. Bianca ama Toni, altro fragile equilibrista della clinica. Fino al giorno in cui qualcosa si spezza. E l’eco della frattura non si ferma. Una commissaria arriva a indagare, ma più che risposte trova crepe. In ognuno. E in tutto. Perché a ‘Villa delle Rose’ non si guarisce solo dal sintomo. Si affrontano colpe, desideri, ossessioni. E quando le regole iniziano a cedere, non resta che capire se si è pronti a salvarsi. O a perdersi del tutto.

L’autrice, prima del tour ufficiale di presentazioni del libro in tutta Italia, sarà mercoledì 25 giugno alla Libreria Bastogi di Orbetello (dalle ore 17.00 alle 20) e giovedì 26 giugno (dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 20) alla libreria Mondadori di Grosseto per un firma copie e per incontrare i lettori.

Foto: Maurizio Angeli