Eventi meteo 2024, al via ricognizione dei danni e richiesta di contributi per i privati

Firenze: E’ partita l’attività di ricognizione dei danni e richiesta di contributi per i privati che sono stati colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del settembre e ottobre 2024 in 28 comuni della Città metropolitana di Firenze e delle Province di Livorno, Pisa e Siena, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale.

I cittadini potranno presentare le loro domande esclusivamente attraverso il portale dedicato della Regione Toscana, all’indirizzo https://servizi.toscana.it/formulari/#/home. Sarà possibile presentare richiesta di accesso sia al contributo di immediato sostegno derivante dalle risorse statali previste dall’Ordinanza del capo della Protezione civile nazionale n. 1112/2024, che al contributo straordinario della Regione Toscana previsto dalla legge regionale 59/2024.

“Di fronte alla realtà di sempre più frequenti eventi meteo disastrosi, legati ai cambiamenti climatici in atto, la Regione – spiega il presidente Eugenio Giani – si muove su due binari paralleli: uno è quello di mettere in campo politiche e interventi per gestire nella maniera più efficace possibile il rischio idraulico e idrogeologico, l’altro è quello di agire con tempestività e trasparenza per assicurare alle comunità colpite dagli effetti di questi eventi un sostegno concreto a fronte dei gravi danni subiti. Lo faccamo anche in questo caso, rafforzando ulteriormente la collaborazione con le Amministrazioni comunali”.

“Anche per gli eventi di settembre e ottobre 2024, per i quali il Governo ha riconosciuto lo stato di emergenza nazionale, la Regione Toscana – sottolinea l’assessora alla protezione civile Monia Monni - ha voluto garantire un sostegno concreto alle famiglie colpite, come già fatto in occasione dell’alluvione del 2023. Questa volta, la gestione delle pratiche non avverrà direttamente da parte della Regione ma dei Comuni interessati. A loro supporto, mettiamo a disposizione il nostro portale, che ha già permesso di gestire circa 10mila pratiche per l’alluvione del 2023, semplificando e velocizzando le procedure di richiesta di aiuto”.

Come procedere per la presentazione delle domande

L’accesso al portale dedicato https://servizi.toscana.it/formulari/#/home avviene tramite credenziali SPID, CNS o CIE.

Una volta attivato il collegamento, occorre cliccare su “Crea nuova richiesta” e ricercare nella maschera di ricerca l’istanza “OCDPC 1112/2024, 1115/2024 e 1127/2025 Ricognizione danni privati”. Si procede poi selezionando l’istanza e compilando il modulo con i dati richiesti.

I cittadini possono delegare un soggetto terzo per la compilazione della domanda: in tale caso, sarà necessario allegare la delega firmata e i documenti d’identità del delegato e del delegante.

L’invio della domanda deve avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma regionale entro il 31 marzo 2025. Non sono ammesse altre modalità di presentazione.

Per supportare i cittadini nella procedura, gli uffici comunali forniranno assistenza alla compilazione delle richieste online.

I Comuni interessati

Città metropolitana di Firenze:

Castelfiorentino, Certaldo, Marradi, Palazzuolo sul Senio.

Provincia di Livorno:

Bibbona, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Cecina, Collesalvetti, Rosignano Marittimo San Vincenzo, Sassetta, Suvereto.

Provincia di Pisa:

Casciana Terme Lari, Castellina Marittima, Guardistallo, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance, Ponsacco, Riparbella, Santa Luce, Terricciola, Volterra.

Provincia di Siena:

Chiusdino, Monteriggioni, Siena, Sovicille.