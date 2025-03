Eventi: il Premio Ecofor alla Toscana delle donne

Il premio assegnato alla docente Cecilia Robustelli componente della commissione Regionale Pari Opportunità

Firenze: Al Teatro Era di Pontedera sono stati consegnati i premi Ecofor per la Toscana delle donne. Prima dello spettacolo, Ecofor Service Spa ha consegnato a cinque donne del territorio il premio Ecofor Pontedera delle donne, assegnato a ognuna di loro con la seguente motivazione: “Per l’instancabile impegno civile portato avanti con coraggio e passione attraverso il suo lavoro, contribuendo all’affermazione dei diritti delle donne e al conseguimento di una effettiva parità di genere”.

Hanno ricevuto il premio Ecofor Pontedera delle donne: Claudia Eramo, Comandante Compagnia Carabinieri Pontedera; Albertina Gasparoni, segretaria di cinque Presidenti della Repubblica; Cecilia Robustelli, Linguista, Università Moda Reggio Emilia, componente della Commissione regionale Pari Opportunità della Regione Toscana; Maria Grazia Sorbello, Comandante Compagnia Guardia di Finanza di Pontedera; Barbara Tognotti - Responsabile del Servizio Sociale della Sds Valdera.

Cecilia Robustelli si è laureata in glottologia all’Università di Pisa. Ha proseguito gli studi all’Università di Reading, in Gran Bretagna, dove nel 1988 ha conseguito il Master of Arts in Linguistica Italiana e nel 1993 il dottorato di ricerca PhD in Linguistica Italiana, e alla Cornell University (USA) come Fulbright Visiting Scholar. Dal 2001 collabora con l’Accademia della Crusca sui temi della politica linguistica dell’Accademia in ambito europeo come sua delegata nella European Federation of National Institutions for Language (EFNIL), di cui oggi è vicepresidente, e su quelli del sessismo linguistico e del linguaggio di genere.