Eventi formativi Asl Tse sul massaggio a pressione moderata per ridurre lo stress

Siena: Si sono conclusi gli eventi formativi dell’Asl Toscana sud est sul Caring massage. Ad Abbadia Isola, nel Comune di Monteriggioni, dal 27 al 29 novembre e il 30 si sono svolti due appuntamenti organizzati dal Comitato Unico di Garanzia aziendale per insegnare ai dipendenti presenti le tecniche del “massaggio premuroso”. Nella prima sessione, sono stati coinvolti i primi operatori Asl per la provincia di Siena; nella seconda, sono stati assegnati i certificati di qualificazione ai partecipanti grossetani, che già avevano partecipato a una precedente sessione. I due gruppi rappresentano le Comunità di pratica per le rispettive zone provinciali.







Il Caring massage è un massaggio a pressione moderata che può essere offerto a tutte le persone costrette a letto e può rappresentare un aiuto per ridurre la sofferenza morale, il senso di solitudine e le difficoltà di comunicare. Non è finalizzato alla guarigione, bensì al benessere: l'intento è quello di donare alla persona che lo riceve un momento di sollievo, regalandole l'affettività e la vicinanza emotiva ed empatica del professionista che se ne prende cura. Tra le possibili applicazioni del massaggio possiamo trovare: riduzione stati d’ansia, dolore e utilizzo di farmaci; facilitazione del sonno; riduzione degli stati agitativi

All’ospedale Misericordia di Grosseto è aperto da qualche anno un ambulatorio settimanale per il Caring massage rivolto a pazienti e, unica realtà in Italia, ai dipendenti Asl Tse.

I due appuntamenti, che hanno avuto il patrocinio del Comune di Monteriggioni, sono stati possibili grazie alla collaborazione dei docenti Enrico De Luca e Antonella Giaquinto, dei tutor delle due Comunità di pratica Elisabetta Ruberto e Andrea Panconi, e della ex dipendente Asl Tse Antonella Bigazzi, promotrice e leader della Comunità di pratica di Grosseto.