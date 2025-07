Eventi: Festa dell'Unicorno di Vinci, ecco il Festival fantasy più atteso d'Italia

Presentata a palazzo del Pegaso con la presidente della commissione Cultura dell'Assemblea legislativa Cristina Giachi, il consigliere regionale Enrico Sostegni e il sindaco Daniele Vanni

Firenze – Il borgo di Vinci si prepara a spalancare le sue porte su un universo di fantasia e meraviglia: la Festa dell'Unicorno, il festival fantasy più atteso d'Italia.

Un'edizione che si preannuncia straordinaria, anticipata di due settimane rispetto alla tradizione per armonizzarsi con i lavori di riqualificazione del borgo legati al PNRR, offrendo ai visitatori un'esperienza ancora coinvolgente.

Dall' 11 al 13 luglio un Borgo, Otto Mondi Incantati e Vinci che si trasformerà in un portale verso mondi inesplorati, grazie a otto aree tematiche, ognuna un'esperienza a sé stante.

L'edizione 2025 è stata presentata in palazzo del Pegaso, sede dell'Assemblea legislativa, dalla presidente della commissione Cultura Cristina Giachi, dal consigliere regionale Enrico Sostegni e dal sindaco Daniele Vanni.

"Abbiamo il grande piacere di avere, nel cuore della Toscana, uno dei Festival fantasy più importanti d'Europa. La fantasia va esercitata e coltivata. Il mondo del fantasy impiega moltissimi lavoratori e generando un indotto significativo. È un'attività creativa che aiuta i cittadini non solo regalando momenti di ricreazione ma anche sollecitando questo strumento importate. Senza fantasia non si edifica l'esistenza. Il Festival dell'Unicorno mette in moto tante energie buone" ha commentato Cristina Giachi .

"La Festa dell'Unicorno è un'occasione unica per entrare e vivere in un mondo parallelo. Il Borgo di Vinci sarà completamente trasformato, sarà difficile quasi riconoscerlo. Motivo in più per venire a scoprire un pezzo meraviglioso di Toscana" ha dichiarato Enrico Sostegni .

"Questo è n appuntamento atteso in tutto Italia ma anche a livello internazionale. La manifestazione è riuscita a crescere e ha fatto di Vinci capitale del fantasy grazie ad una grande organizzazione e aree tematiche che si snoderanno in tutto il borgo. Con oltre 350 spettacoli, 200 stand, 8 aree tematiche e oltre 8mila persone che visiteranno Vinci, saremo al centro di un grande appuntamento" ha dichiarato il sindaco Daniele Vanni .