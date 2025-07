Eventi: a Montepulciano il Bruscello Poliziano nel segno di Paolo e Francesca

La storica manifestazione presentata in una conferenza stampa dal vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli e dal sindaco Michele Angiolini

Siena: È stato presentato oggi, nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso il Media Center Sassoli a palazzo del Pegaso, il programma dell’86ª edizione del Bruscello Poliziano, in scena a Montepulciano dal 14 al 17 agosto 2025, con una prova generale aperta al pubblico prevista per la sera del 13 agosto. Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è “Paolo e Francesca”, riscrittura e riadattamento del Bruscello composto da don Marcello Del Balio, già rappresentato nel 1973 e nel 2003. Uno spettacolo che, nella tradizione della manifestazione, unisce teatro, canto popolare e cultura, dando vita a un racconto corale e coinvolgente, capace di parlare al pubblico contemporaneo.

Alla presentazione sono intervenuti Stefano Scaramelli vicepresidente del Consiglio regionale, Michele Angiolini sindaco di Montepulciano, Lara Pieri assessora alla cultura, Alessandro Zazzaretta regista, Marco Giannotti presidente Bruscello Poliziano, Franco Romani direttore artistico Bruscello Poliziano, Gabriele Centorbi musicista.

“Una lunga tradizione che si rinnova e che il Consiglio regionale sostiene con convinzione – ha detto il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli – E’ uno spettacolo che riempie la piazza di Montepulciano e diventa un elemento identitario forte, un canto popolare che affonda le sue radici nel nostro territorio, portando in scena i sentimenti profondi di una comunità.”

“Con il Bruscello – ha dichiarato il sindaco Michele Angiolini – Montepulciano rinnova ogni anno un legame profondo con le sue radici popolari e culturali. "Paolo e Francesca" sarà non solo un omaggio alla tradizione letteraria italiana, ma anche una nuova occasione per la comunità di esprimersi, riconoscersi e condividere emozioni”.

“Un bruscello scritto alcuni anni fa dal sacerdote Don Marcello Del Balio – ha detto il regista Alessandro Zazzaretta – e che narra le vicende di Paolo e Francesca che rappresentano l’essenza dell’amore, travolti dalla loro passione e volteggiano nell’aria. Paolo piange sempre, mentre Francesca mostra la sua personalità, sposa una persona che non ama seguendo i voleri del padre, ma poi, a scapito della sua vita, rivendica il suo amore per Paolo, una figura di donna forte e di grande attualità”.

“Una musica molto bella che ho cercato di attualizzare - ha detto il musicista Gabriele Centorbi – e portarla vicino ad una sensibilità moderna”.

Lo spettacolo vedrà impegnati oltre duecento bruscellanti, tra coro e solisti, ballerini e figuranti, provenienti da tutto il territorio. La regia è affidata ad Alessandro Zazzaretta, storico Cantastorie del Bruscello, mentre la direzione artistica e scenografica sarà curata da Franco Romani e Franco Capitini. Le coreografie saranno firmate da Cristina Peruzzi, che coinvolgerà anche gli allievi della sua scuola “Petite École”. Le musiche originali di don Marcello Del Balio saranno rielaborate per l’occasione dal maestro Gabriele Centorbi, che dirigerà l’orchestra. Centorbi, con alle spalle una solida formazione accademica e un’intensa attività concertistica, ha già collaborato con diverse realtà musicali poliziane e torna a Montepulciano con entusiasmo e visione artistica. L’edizione 2025 del Bruscello, attraverso la storia tragica e affascinante di Paolo Malatesta e Francesca da Polenta – resa immortale nel V canto dell’Inferno dantesco – promette di emozionare il pubblico con una narrazione intensa, rispettosa della fonte letteraria ma anche aperta a interpretazioni che richiamano Boccaccio e la tradizione orale. L’evento si inserisce tra le principali iniziative di Valdichiana 2025, Capitale toscana della cultura.