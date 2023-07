Eventi: A "La Pulledraia" è sempre festa

Grosseto: Anche questa estate l’agriturismo biologico La Pulledraia (Alberese, Parco della Maremma) presenta un ricco cartellone di spettacoli-evento, che si snoderà da martedì 11 luglio alla fine del mese di agosto.

Ogni martedì si terrà l’evento “Falconiere per un giorno”. Il pubblico sarà accolto dai Falconieri di Maremma, gruppo dell’associazione di volontariato Progetto Migratoria, che si occupa di monitorare le correnti migratorie dell’avifauna e gestisce i centri di recupero rapaci della Maremma toscana. I falconieri, molti dei quali giovanissimi, presenteranno alcuni dei rapaci custoditi dall’associazione: la Poiana di Harris, il Gufo reale siberiano, il Gufo reale europeo, il Falco sacro, il Barbagianni, il Gheppio, il Falco pellegrino, l’Assiolo.

Dopo le presentazioni, inizieranno le esperienze di volo e le simulazioni di caccia, anche con il coinvolgimento di adulti e bambini del pubblico. Alla fine dello spettacolo, nello spazio ristorante sotto i pini de La Pulledraia, cena tipica maremmana a base di verdura e carne della fattoria, con il gustoso accompagnamento della musica popolare toscana e non eseguita dal cantastorie Dino Simone.

Ogni giovedì, a partire dal 13 luglio, a La Pulledraia andrà in scena la Festa dell’aia di Maremma, con un ricco programma che prevede giochi nell’aia con l’artista di circo di strada Luca Perrotta di Cantiere Ikrea ed i suoi personaggi (Mr Giocondo il clown, Gigante il trampoliere, Mangiafuoco…), il contatto guidato con gli animali della fattoria, la musica popolare e gli stornelli toscani di Dino Simone e naturalmente la cena con i prodotti biologici a km 0.

Durante la cena i bambini potranno giocare in libertà nell’area giochi attrezzata e custodita, proprio accanto ai tavoli del ristorante. Come detto i due eventi saranno replicati ogni martedì e giovedì per tutta l’estate.

Le serate avranno inizio alle 19. Biglietto di ingresso comprensivo di cena (a menu fisso) al prezzo complessivo di 50€ per gli adulti e 35€ per i bambini sotto i 14 anni. Info e prenotazioni: tel/wa 348 712 0615.