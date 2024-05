Euroschool Festival: gli studenti del Fossombroni presenti a Todi

Grosseto: Giornate intense ma ricche di soddisfazione per gli studenti del Fossombroni che hanno partecipato al Talent in the World Schools, l’Euroschool Festival che in questa edizione si è svolto a Todi. Tanti gli studenti del Fossombroni che hanno partecipato agli eventi. Le classi 2A AFM, 2D, 2E, 2F, 2L, 3A AFM, 4A AFM, 4M, 5M, 5AB hanno partecipato attivamente al festival. Incontri importanti, come quello con Raffaele Cantone, procuratore della Repubblica che ha parlato agli studenti di tutta Italia dell’autentico significato della legalità, oppure quello con Sonia Montegiove e Michela Sambuchi che hanno parlato di cyber bullismo e cyber sicurezza e ancora quello con Luisa Todini, imprenditrice internazionale che ha spiegato come ci si avvia all’attività professionale in Italia e all’estero.

C’è stato poi l’incontro sulla sicurezza stradale con Umberto Salinaro, manager assicurativo, e quello con Max Bianchi, campione del mondo Ferrari Challenge, oltre ai docenti del Cet, la scuola di Mogol, Carlotta e Giuseppe Anastasi, autori dei successi di Arisa e di altri interpreti italiani di rilievo. Moltissime le attività proposte: masterclass di danze orientali con Raffaella Saturni, eventi a cura della Marina Militare presente con un centro mobile in piazza del Popolo, e ancora le visite guidate al parco con le sculture dell'artista americana Beverly Pepper. Nella sala delle pietre del palazzo comunale è stata allestita una mostra d’arte che ha visto esposto il lavoro fotografico della 5M, coadiuvata da Vanessa Rusci, dal titolo “Ritorno a Kansas City” che illustra i luoghi grossetani di Bianciardi e le opere di Andrea Gabriel Martini ed Emanuele Alasia, entrambi della 5AB. Erano inoltre presenti alcuni artisti maremmani come Daniele Minucci con le sue sculture in metallo, David Bacci artista del legno, Luisa Bovani con le sue originali creazioni col filo, le pitture di Bruno Lelli e due acquerelli della piccola Diletta Bini, oltre a Doriana Melosini con le sue ceramiche, mentre Alain Storai ha avuto una mostra personale nel caffè del teatro comunale di Todi. Molti anche gli artisti umbri che hanno esposto insieme ai maremmani di “Autori al Centro”, come i dipinti di Simon Ngogo, le ceramiche di Monia Spinelli, le incantevoli ceramiche e pitture di Sara Palmerini e di Patrizia Latini, oltre alle sculture di ceramica di Evguenia Novikova, quelle naturalistiche di Daniele Covarino e i quadri e le donne “morbide” di Giulia Masciale. La sala delle pietre ha fatto anche da scenario per lo shooting fotografico delle modelle, con gli abiti creati dalle scuole partecipanti e per la sfilata dei gioielli del maestro orafo Gerardo Sacco. Per l’educazione alimentare, Alessandro Gilotti, sommelier e assaggiatore professionista di olio, ha tenuto due masterclass in cui ha guidato gli studenti italiani nell’esplorazione di quest’arte, mentre nella giornata inaugurale, Federico Mollicone, presidente della VII commissione cultura, scienze e istruzione della Camera dei deputati, ha ascoltato gli studenti sulle nuove proposte di legge, con argomenti come bullismo e cyberbullismo, violenza giovanile, rispetto della natura, nuove discipline d'insegnamento a scuola.

Al cinema-teatro nido dell’aquila si sono alternati diversi scrittori che hanno raccontato le loro opere agli studenti, come Lolita Rinforzi, Patrizia Lari, Antonella Polenta e Fabrizio Pistolesi che ha avuto la presentazione di Erisa Meta della 3A AFM, acclamata da circa 200 studenti italiani, per la disinvoltura, la pertinenza e il linguaggio con cui ha intervistato il poeta. Ospite con il suo taxi colorato parcheggiato in piazza del popolo, è arrivata a Todi anche Zia Caterina che, con Alessandra Cotoloni, ha raccontato agli studenti il suo libro Taxi Milano 25, mentre nella sala d’onore del palazzo comunale, lo scrittore Stefano Conti ha presentato agli alunni il suo giallo storico, coadiuvato dagli attori Patrizia Giardini e Marcello Moscoloni. Altri eventi collaterali sono stati attivati, con l’arrivo delle numerose Ferrari parcheggiate in piazza e l’inno d’Italia in lingua dei segni, eseguito da 500 studenti italiani, condotto dall’insegnante del Fossombroni Anna Del Vacchio, che ha curato anche la direzione artistica degli artisti di “Autori al Centro”. Proprio il teatro comunale ha ospitato il concerto dei finalisti di questa manifestazione che a dicembre si era svolta a Scansano e Magliano. Erano presenti Eleonora Conti, Corpoceleste (Massimo Bartolucci), Daniele Sarno, Michela Niccoli, DIMA (Jacopo Di Marzo), Laura Paterni, Giuliana Marinelli che hanno cantato i brani in finale e ne hanno presentati di nuovi. Ospiti d’eccellenza: Francesco Tiberi cantautore tuderte e Leonardo Malaguti avvocato e cantautore perugino. Un gruppo, quello dei finalisti del festival “Autori al Centro”, che ha già iniziato nuove collaborazioni e che, a Todi, hanno suonato e cantato live, ciascuno sui brani dell’altro, in una spontanea sinergia, primo nucleo di una nuova scuola cantautoriale in Italia. Tutti i brani sono stati interpretati anche in Lis, la lingua dei segni, dalle grossetane Laura Petrucci ed Emma Cupani, diciassettenne con un talento per quest’arte. La danza delle loro mani ha incantato il pubblico tuderte, rendendo il concerto, presentato da Anna Del Vacchio e Mario Masciullo, conduttore radiofonico di Radio One-nonsolosuoni, un’esperienza unica. In omaggio per gli ospiti, le “bottiglie d’autore” con il Morellino di Scansano della fattoria Mantellassi, le etichette donate da Polimar Grosseto e decorate da Doriana Melosini, Fausto Maria Franchi, Sara Palmerini, Patrizia Latini, Monia Spinelli, Evguenia Novikova. La serata ha raccolto fondi per il comitato Ámati dell’associazione Vega a favore del centro per i disturbi del comportamento alimentare palazzo Francisci di Todi, mentre l’Avis di Todi ha raccolto fondi per anche per l’Avis Grosseto, donando in cambio il cd con i brani dei finalisti del festival “Autori al Centro”. Migliaia di studenti provenienti da tutta Italia hanno partecipato all’Euroschool con soddisfazione dell’amministrazione comunale e del giornalista Luigi Giorgetti, ideatore e patron della manifestazione da circa trenta anni.