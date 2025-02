European green pioneer of smart tourism, rosseto consegna il testimone a Benidorm

Grosseto: La città detentrice del titolo di European green pioneer of smart tourism 2024, ha preso parte alla cerimonia di premiazione a Benidorm, in Spagna, dove quest’anno la rinomata località balneare della Costa Blanca si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento. Durante l'evento, la nostra città, rappresentata dalla referente per il progetto del Comune di Grosseto, ha consegnato simbolicamente il testimone alla città spagnola vincitrice per l'anno 2025.

“La cerimonia è stata l'occasione per avviare nuovi scambi di buone pratiche con i colleghi di Benidorm – commentano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore al Turismo Riccardo Megale – , ponendo l’accento sull’importanza di un turismo responsabile e inclusivo. Condividere le nostre esperienze con Benidorm e con altre realtà europee è fondamentale per tracciare la strada di un turismo che rispetti l’ambiente e il nostro patrimonio”.