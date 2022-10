Sport European community of sport 2024”: tutto si decide in questa settimana 9 ottobre 2022

Redazione Grosseto: Dopo la candidatura di Grosseto quale ente capofila dell’ambito Maremma Toscana sud, di cui fanno parte anche i Comuni di Orbetello, Monte Argentario, Capalbio, Semproniano, Campagnatico e Cinigiano, per il riconoscimento di “European community of sport 2024” è arrivata la settimana decisiva. Giovedì, infatti, verrà decretato dalla commissione se Grosseto e l’ambito Maremma Toscana sud potranno accedere alla fase successiva che porterà al pregiato riconoscimento. La commissione che arriverà a Grosseto la prossima settimana per valutare il dossier, sarà composta da Luigi Ciaralli - Vice Presidente ACES Italia, Luca Parmigiani - Segretario ACES Italia, Fabrizio Santangelo - Collaboratore ACES Italia, Enrico Tortolini - Collaboratore ACES Italia e Marcello Marrocco – Panathlon International.



“Ci avviciniamo sempre di più alla fase conclusiva di European Community of Sport 2024. L’ambito Maremma Toscana sud ha voluto promuovere, con la sua candidatura, la conoscenza del territorio e la valorizzazione degli impianti comunali e delle risorse naturali all’interno delle quali è possibile svolgere le attività sportive – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo Sport Fabrizio Rossi e l’assessore al Turismo Riccardo Megale -. Proprio lo sport, infatti, inteso come simbolo aggregativo rivolto a tutti, senza distinzioni, è un concreto motore di valori umani e di convivenza quali il lavoro di squadra, la tolleranza, la solidarietà e la lealtà. Il dossier è ormai pronto e siamo fiduciosi che la commissione apprezzi il duro lavoro che è stato svolto da tutti noi. Il nostro obiettivo è volto a tutelare e valorizzare, anche a livello comunitario, non solo il territorio ma anche la partecipazione dei cittadini e dei turisti alla vita della comunità”. Seguici





