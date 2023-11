"Europe For Peace". A Grosseto la fiaccolata per la Pace

Grosseto: In tre settimane l'emergenza in Medio Oriente smuove le coscienze con migliaia di morti e decine di migliaia di feriti, numeri spaventosi che riguardano in larghissima parte civili e bambini.



Per questa ragione i soggetti promotori in Maremma di "Europe For Peace", memori della tragica esperienza dell'invasione russa in Ucraina, hanno deciso di rilanciare la loro azione unitaria. Quando l'orrore della guerra non risparmia nessuno ed il numero delle vittime tra i civili continua a salire non c'è infatti tempo da perdere.

La rete grossetana di Europe For Peace ha fatto pertanto proprio e rilanciato l'appello promosso dalla Rete italiana Pace e Disarmo, ovvero "La nostra condanna contro ogni forma di violenza, di aggressione e di rappresaglia contro la popolazione civile, sia palestinese, sia israeliana è assoluta".

A partire dalle ore 18 di venerdì 3 novembre, al fine di dar forza ai contenuti della mobilitazione internazionale, le cittadine ed i cittadini si ritroveranno presso il Parco della Rimembranza a Grosseto per una processione silenziosa con cui ribadire tutta l'urgenza di attivare percorsi di nonviolenza e pacificazione per i popoli israeliano e palestinese.

La manifestazione si richiamerà alla grande fiaccolata promossa sulla cinta muraria di Grosseto lo scorso febbraio, con centinaia di persone avvolte solamente dalle bandiere della Pace come simbolo dello sforzo collettivo su cui far convergere il contributo di tutti per giungere alla fine delle ostilità e al rispetto del diritto internazionale.

Una richiesta rinnovata con insistenza ai governi nazionali per compiere ogni sforzo per rimettere al centro la mediazione, facendo dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite protagonisti attivi del dialogo, come recentemente richiamato con decisione anche dal Segretario Generale dell'ONU António Guterres.

Anche questa volta Europe For Peace starà dalla parte delle vittime, perché recuperare il senso di umanità è infatti il punto di partenza per superare la spirale di morte che contraddistingue ogni conflitto armato nel mondo.

Per le realtà associative è ancora possibile comunicare il sostegno alla piattaforma unitaria attraverso l'indirizzo email "adesioni@europeforpeace.it".