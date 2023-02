Europe For Peace, a Grosseto la Fiaccolata per la Pace

Grosseto: La piattaforma unitaria "Europe For Peace", già protagonista della mobilitazione per la pace attraverso la manifestazione nazionale tenutasi nella capitale lo scorso 5 novembre con pullman organizzati dalla Maremma, ha scelto anche a Grosseto di invitare le cittadine ed i cittadini della provincia ad una grande e simbolica fiaccolata che sabato 25 febbraio, a partire dalle ore 18, dal Parco della Rimembranza percorrerà a piedi in senso orario tutta la cinta muraria, costeggiando via Saffi e poi via Mazzini. La chiusura della manifestazione, raggiunto il Bastione Garibaldi, sarà affidata ad un flash-mob con le "Letture per la Pace" che si terranno all'inizio di Corso Carducci all'altezza di Porta Nuova.



"Cresce infatti di giorno in giorno la mobilitazione della società civile italiana ed europea a sostegno di percorsi reali di pace per l'Ucraina, a partire dal cessate il fuoco per arrivare ad un vero dialogo con negoziati di pace", spiega Europe For Peace, la Piattaforma unitaria che raggruppa associazioni, comitati, sindacati ed organizzazioni laiche e religiose che in Maremma promuove la manifestazione. "Abbiamo l'obiettivo unitario di riaccendere le luci e sottolineare il perdurare della violazione della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale".

Tutte le iniziative, compresa quella grossetana di sabato 25, si inseriscono nel solco delle richieste già condivise in occasione della grande manifestazione nazionale di Roma che ha visto l'adesione di oltre centomila partecipanti: "Le guerre e le armi puntano alla vittoria sul nemico ma non portano alla pace. Tendono a diventare permanenti e a causare solo nuove sofferenze per le popolazioni. Bisogna invece far vincere la pace, ripristinare il diritto violato, garantire la sicurezza condivisa. Non esiste guerra giusta, solo la pace è giusta. La guerra la fanno gli eserciti, la pace la fanno i popoli. La pace - sottolinea Europe for Peace - è la vittoria di cui abbiamo bisogno. E per questo motivo chiediamo al più presto un cessate il fuoco e l'avvio di un negoziato e di misure concrete verso il disarmo nucleare".

In attesa dell'appuntamento di sabato 25 febbraio alle ore 18 al Parco della Rimembranza, presso il monumento ai caduti, è inoltre possibile comunicare ulteriori adesioni tramite l'indirizzo email grosseto@europeforpeace.it.

Questa la lista delle realtà territoriali che hanno già aderito alla manifestazione: Agende Rosse "Peppino Impastato", ANPI, ARCI, Associazione Olympia De Gouges, Associazione Rosa Parks - Centro Culturale Protestante, Associazione Raccontincontri - Libreria delle Ragazze, AUSER, CGIL, Chiesa Cristiana Evangelica Battista, CISL, Collettivə Autonomə Queer Grosseto, Comitato Civico Nazionale "X IL Futuro", Comitato Pace e Disarmo, Coordinamento Genitori Democratici Maremma, Fridays for Future Maremma, Grosseto al Centro, Le Querce di Mamre, Legambiente, Libera, Non Una Di Meno, Rete delle Donne, UIL, UISP, Working Class Hero OdV

Ad un anno dallo scoppio del conflitto in Ucraina le cittadine ed i cittadini della Maremma riprendono a manifestare per dire basta a tutte le guerre. Oltre al nostro capoluogo sono già 50 le città con iniziative confermate in tutta Italia, tra le quali Roma, Milano, Torino, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari, Bologna. Anche nel resto del continente europeo le iniziative sono numerose, vedendo più di 20 appuntamenti in Germania (tra cui Berlino, Francoforte, Amburgo), Spagna (tra cui Barcellona, Madrid, Siviglia) e Portogallo. Più di 15 gli eventi confermati anche in Francia (compresa Parigi) e mobilitazioni programmate anche a Londra, Bruxelles e Vienna.