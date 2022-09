Europa: stato di attuazione del Pnrr in Toscana, audizione in commissione

Sentito venerdì pomeriggio il presidente della Regione: i progetti sono 2mila 200, per complessivi 4,8miliardi di euro in fase di assegnazione



Firenze: La commissione per le politiche europee è tornata a riunirsi venerdì pomeriggio con l'audizione del presidente della Regione sullo stato di avanzamento del Pnrr in Toscana. Quella presentata dal presidente è la fotografia ad oggi di un processo seguito passo passo ed in costante crescita ed evoluzione. I progetti che hanno ottenuto risorse su tutto il nostro territorio sono circa 2mila 200 per un totale complessivo di 3miliardi e 200milioni di euro già impegnati e altri che attendono il decreto di spesa. Con questi ultimi, la cifra complessiva dei finanziamenti di fatto già ottenuti dalla Toscana sale a 4,6miliardi. Questa la suddivisione di finanziamenti assegnati alla Toscana, suddivisi nelle sei missioni nelle quali si articola il Pnrr: 502milioni nella missione 1, Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; un miliardo e 797milioni nella missione 2, Rivoluzione verde e transizione ecologica; 302milioni nella missione 3, Infrastrutture per una mobilità sostenibile; 676milioni missione 4, Istruzione e ricerca; 930milioni missione 5, Inclusione e coesione; 471milioni missione 6, Sanità territoriale, Innovazione del Servizio sanitario. Alla cifra complessiva, ha ricordato il presidente della Regione, vanno aggiunti 200milioni di fondi complementari. È inoltre prevedibile una ulteriore assegnazione al momento della sessione di verifica del Pnrr programmata per il 30 aprile 2023. Avremo possibilità di riassegnazione alla luce di progetti che non avranno la possibilità di partire: potremo aggiungere altri progetti



Molte le domande rivolte dai consiglieri di maggioranza e di opposizione per approfondire aspetti relativi a singoli progetti o ai vari territori. Il vicepresidente di minoranza ha proposto una riflessione anche in merito alla programmazione dei fondi ordinari in arrivo dall’Europa per il nuovo settennato: agire sul Governo nazionale per proporre alle istituzioni europee di allentare i vincoli e permettere di andare più facilmente incontro alle difficoltà di famiglie e imprese. Il presidente della commissione per le politiche europee valuta l’audizione di questo pomeriggio come un utile aggiornamento rispetto all’evoluzione del quadro: i dati emersi, oltre ad evidenziare il grande lavoro della Regione con un impegno costante del presidente e della giunta, dimostrano tutto il dinamismo e la capacità dei territori nel presentare proposte e di portarle avanti.